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El Iberia Festival crece y suma una segunda fecha en Benidorm para 2026

El evento reunirá a leyendas como Evaristo, El Drogas o Def Con Dos el 23 de mayo, y ampliará cartel en septiembre con 091 o La Frontera

Llleno absoluto en uno de los bolos de rock nacional en el auditorio Julio Iglesias.

Llleno absoluto en uno de los bolos de rock nacional en el auditorio Julio Iglesias. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Iberia Festival regresa en 2026 con más fuerza que nunca y una gran novedad al ampliar su programación a dos jornadas, consolidándose como una de las citas imprescindibles del rock nacional en Benidorm. A la ya anunciada fecha del 23 de mayo, la organización suma ahora un segundo encuentro el 26 de septiembre, ampliando así la oferta musical y el alcance del festival.

La primera jornada reunirá sobre el escenario a algunos de los nombres más emblemáticos del género. Entre ellos destacan Evaristo, figura clave del punk estatal como vocalista de La Polla Records; El Drogas, referente indiscutible del rock urbano y destacado “frontman” de Barricada.

Y completa el programa la banda sevillana Reincidentes, conocida por su compromiso social; y los locales Sekía. A este potente cartel se suma también Def Con Dos, que celebrará el 30 aniversario de su mítico álbum “Alzheimer”, un disco clave en la fusión de rap, metal y actitud punk en España.

“Lineup” de septiembre

La segunda cita, prevista para el 26 de septiembre, ya cuenta con los primeros nombres confirmados y promete mantener el nivel. Entre ellos sobresalen 091, considerados una de las bandas más influyentes del panorama nacional y que regresan con nuevo trabajo discográfico.

También conforman la lineup los omnipresentes La Frontera, todo un clásico del rock en castellano; y Ringo Rango, que aportará su característico sonido que mezcla rock’n’roll, surf y rhythm & blues.

Desde la organización han avanzado que el cartel todavía no está cerrado y que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones, lo que refuerza la expectativa en torno a una edición que seguirá creciendo. Ambos conciertos tendrán lugar en el Auditorio Julio Iglesias, un enclave ya habitual del festival que volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de aficionados.

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El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha subrayado que 2026 será un año “con mucha oferta y variedad musical”, destacando la importancia de seguir apostando por el Iberia Festival como uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial, en una edición que apunta a ser una de las más completas y multitudinarias hasta la fecha.

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