El Iberia Festival crece y suma una segunda fecha en Benidorm para 2026

El Iberia Festival regresa en 2026 con más fuerza que nunca y una gran novedad al ampliar su programación a dos jornadas, consolidándose como una de las citas imprescindibles del rock nacional en Benidorm. A la ya anunciada fecha del 23 de mayo, la organización suma ahora un segundo encuentro el 26 de septiembre, ampliando así la oferta musical y el alcance del festival.

La primera jornada reunirá sobre el escenario a algunos de los nombres más emblemáticos del género. Entre ellos destacan Evaristo, figura clave del punk estatal como vocalista de La Polla Records; El Drogas, referente indiscutible del rock urbano y destacado “frontman” de Barricada.

Y completa el programa la banda sevillana Reincidentes, conocida por su compromiso social; y los locales Sekía. A este potente cartel se suma también Def Con Dos, que celebrará el 30 aniversario de su mítico álbum “Alzheimer”, un disco clave en la fusión de rap, metal y actitud punk en España.

“Lineup” de septiembre

La segunda cita, prevista para el 26 de septiembre, ya cuenta con los primeros nombres confirmados y promete mantener el nivel. Entre ellos sobresalen 091, considerados una de las bandas más influyentes del panorama nacional y que regresan con nuevo trabajo discográfico.

También conforman la lineup los omnipresentes La Frontera, todo un clásico del rock en castellano; y Ringo Rango, que aportará su característico sonido que mezcla rock’n’roll, surf y rhythm & blues.

Desde la organización han avanzado que el cartel todavía no está cerrado y que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones, lo que refuerza la expectativa en torno a una edición que seguirá creciendo. Ambos conciertos tendrán lugar en el Auditorio Julio Iglesias, un enclave ya habitual del festival que volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de aficionados.

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El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha subrayado que 2026 será un año “con mucha oferta y variedad musical”, destacando la importancia de seguir apostando por el Iberia Festival como uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial, en una edición que apunta a ser una de las más completas y multitudinarias hasta la fecha.