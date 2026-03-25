Las icónicas “Andrea” de la playa de Levante de Benidorm se renuevan tras más de tres décadas frente al mar

Las obras de rehabilitación y restauración de las 18 icónicas columnas “Andrea” del Paseo Marítimo de Levante de Benidorm avanzan a buen ritmo. La actuación, iniciada el pasado mes de diciembre por el ayuntamiento, encara ahora una nueva fase en la que se prevé retirar en los próximos días todas las estructuras que aún permanecen instaladas, mientras continúan los trabajos de restauración de las ya desmontadas.

El proceso de restauración se está llevando a cabo de forma minuciosa y en varias fases. Tras el desmontaje de las columnas en tres bloques, se realiza una inspección detallada para detectar y reparar posibles daños. Posteriormente, se elimina la pintura existente y se aplica un nuevo tratamiento específico para entornos marítimos, garantizando así su durabilidad frente a las condiciones adversas del litoral.

Una vez finalizado el secado, las piezas se vuelven a ensamblar para su recolocación en el paseo marítimo. Esta reinstalación se desarrollará también por fases con un primer paso que comprende la instalación de las bases y módulos inferiores, y posteriormente los superiores, que incorporarán el nuevo sistema de iluminación.

Comunicación visual de eventos

La fase final del proyecto contempla la incorporación de una iluminación arquitectónica con cambio dinámico de color, que permitirá adaptar la estética del paseo a diferentes eventos y festividades. Esta tecnología convertirá las columnas en un elemento de comunicación visual con vecinos y visitantes, en línea con la iluminación ya instalada en la catenaria del paseo.

El proyecto combina la recuperación estructural de estos elementos emblemáticos con la modernización de su sistema de iluminación arquitectónica. Así lo ha destacado el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, quien ha enmarcado la intervención dentro de la estrategia de Benidorm como ciudad sostenible e inteligente, que le ha valido ser reconocida como la primera ciudad certificada como Destino Turístico Inteligente (DTI) del mundo.

Dieciocho columnas

La actuación está siendo ejecutada por las empresas SICE y Signify y se financia a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU. La inversión total asciende a 590.210,42 euros y permitirá no solo renovar la imagen ornamental del paseo, sino también mejorar notablemente la eficiencia energética de estas estructuras.

El edil ha subrayado que la retirada y reposición de las columnas se está realizando con una afección mínima al tráfico y al tránsito peatonal, gracias a una ejecución por fases que permitirá ir sustituyendo progresivamente las estructuras hasta completar las 18 previstas.

Noticias relacionadas

Muñoz ha recordado que esta intervención era necesaria debido al deterioro y la oxidación acumulados tras más de tres décadas de exposición al entorno marino. Con esta actuación, Benidorm no solo renueva uno de sus elementos más característicos del frente litoral, sino que también avanza en sostenibilidad, reduciendo el consumo energético, las emisiones y el gasto asociado.