La Muestra de Teatro de Benidorm celebra su cuarta edición con talento local y propuestas profesionales

La Muestra de Teatro de Benidorm regresa este 2026 con su cuarta edición, y se convierte en una de las citas culturales más destacadas de la primavera en la ciudad. Organizada por la Concejalía de Cultura, la programación se desarrollará entre el 22 y el 30 de mayo en el Centro Cultural de Benidorm, con cuatro representaciones que combinan talento profesional y amateur.

El ciclo contará con la participación de tres compañías locales -Foromutis Teatro, Alpí Teatre y Tossal Teatre- formadas por vecinos de Benidorm y de la comarca de la Marina Baixa, junto a la reconocida compañía profesional Yllana, que pondrá el broche final a la muestra.

Programación

La programación arrancará el 22 de mayo con “El malentendido”, de Albert Camus, a cargo de Foromutis Teatro, una intensa propuesta dramática. El 23 de mayo será el turno de Alpí Teatre con “En la lun”, de Alfredo Sanzol, una obra con tintes de comedia que rinde homenaje a la generación de la Transición. El 29 de mayo, Tossal Teatre llevará a escena “Terapia de grupo”, una comedia coral ambientada en una peculiar sala de espera. Finalmente, el 30 de mayo, Yllana presentará “Gool”, un espectáculo que ofrece una mirada satírica y divertida sobre el mundo del fútbol.

Todas las funciones tendrán lugar a las 20:00 horas en el auditorio “Rafael Doménech” del Centro Cultural. Las entradas ya están a la venta con precios populares -desde 5 euros para las obras amateurs y 15 euros para la función profesional-, además de un abono para todo el ciclo.

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Desde el ayuntamiento el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha destacado esta muestra como una oportunidad única para acercar las artes escénicas a todos los públicos, combinando distintos estilos y géneros en una “propuesta accesible y variada que sigue creciendo año tras año”.