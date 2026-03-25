El PSOE de Benidorm denuncia la “parálisis” del gobierno de Toni Pérez en la reforma de la plaza Ciudad de Manizales

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha cargado contra la gestión del equipo de gobierno liderado por Toni Pérez en relación con la remodelación de la plaza Ciudad de Manizales. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha denunciado la “nefasta gestión” y la “parálisis” de un proyecto que considera prioritariotanto por imagen urbana como por seguridad.

Escoda ha advertido de que el estado actual de la plaza, ubicada entre la calle Maravall y la avenida de los Limones, es “tercermundista” y, además, supone un riesgo estructural para el aparcamiento subterráneo situado bajo la misma.

Sentencia judicial

En este sentido, ha recordado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ya condenó al Ayuntamiento el 5 de febrero de 2024 a actuar “con urgencia” para frenar las filtraciones de agua que afectan al forjado y a los muros de contención del parking.

“Es una irresponsabilidad mayúscula que, con una sentencia judicial que exigía urgencia, el gobierno siga sin iniciar los trabajos”, ha afirmado la portavoz, quien insiste en que el deterioro continúa avanzando sin que se adopten soluciones.

Desde el PSOE también han criticado los continuos retrasos en los plazos administrativos. Según han señalado, el proyecto de ejecución debía estar redactado en octubre de 2025, pero a día de hoy no se ha presentado ningún documento ni se ha anunciado la licitación de las obras.

Visita sin soluciones

Asimismo, Escoda ha cuestionado la actuación del concejal de Espacio Público, al que acusa de haber realizado una visita a la plaza en septiembre de 2025 únicamente para “vender humo”. “Se hizo la foto y anunció soluciones inminentes, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada. Benidorm no se gestiona con sesiones de fotos ni con notas de prensa vacías”, ha criticado.

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Por último, la portavoz socialista ha exigido al alcalde que presente de inmediato el proyecto de reforma y saque a licitación las obras para evitar que la situación derive en un problema mayor de seguridad pública. “No vamos a permitir que la desidia acabe costando más dinero a los vecinos por no actuar a tiempo”, ha concluido.