Ya puedes presentarte al Benidorm Fest 2027: estas son las fechas y están cercanas

Apenas un mes después de la celebración de su quinta edición, el Benidorm Fest ya pone en marcha la maquinaria de cara a 2027. RTVE ha presentado este pasado martes las principales novedades de la sexta edición del certamen en una rueda de prensa que ha servido como punto de partida simbólico de una nueva etapa para el festival, consolidado ya como una de las grandes plataformas de la música en España. Desde la corporación también adelantaron que se estudia una ampliación musical con colaboraciones en La Vuelta o grabaciones de bandas sonoras.

Uno de los anuncios más relevantes ha sido el adelanto del plazo de presentación de candidaturas. Por primera vez, el proceso se abrirá de forma tan temprana, concretamente del 6 de abril al 12 de julio. Con esta medida, RTVE busca facilitar una mayor participación de artistas y compositores, así como mejorar la planificación y el desarrollo del proceso de selección de las propuestas.

El acto de presentación ha contado con la participación de representantes institucionales y de la corporación pública, entre ellos el concejal de Eventos de Benidorm, Jesús Carrobles, y el director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, quienes han destacado el impacto del festival tanto en la industria musical como en la proyección turística de la ciudad.

Durante su intervención, el director de TVE, Sergio Calderón, ha reafirmado la apuesta firme de RTVE por el Benidorm Fest, al que ha definido como “el festival de la música española”. Calderón ha subrayado la voluntad de seguir fortaleciendo la marca dentro de la industria musical.“Estamos comprometidos en seguir construyendo marca. No nos quedamos en una declaración de intenciones, sino en hechos claros”.

En la misma línea, el director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha destacado la relevancia que ha adquirido el certamen en el panorama musical nacional, calificándolo como “la gran cita anual de la música” y ha incidido en la importancia del festival como plataforma de lanzamiento. “Queremos que los artistas encuentren aquí una oportunidad de exposición que no existe de otra forma en España”.

Oportunidades en la industria

Por su parte, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha puesto el foco en el futuro del proyecto, avanzando que la corporación ya trabaja intensamente en la próxima edición a la vez que ha hecho un llamamiento a los artistas interesados en formar parte del Benidorm Fest, recordando que el certamen va más allá de la competición y genera múltiples oportunidades dentro de la industria musical.

En este sentido, ha adelantado que RTVE prepara nuevas iniciativas vinculadas al festival, incluyendo proyectos relacionados con eventos como La Vuelta o la creación de bandas sonoras, con el objetivo de ampliar el ecosistema del Benidorm Fest y ofrecer más salidas profesionales a los participantes.

Sigue el equipo artístico de Jaén

A nivel organizativo, RTVE ha confirmado la continuidad de una de sus principales apuestas como es el equipo artístico. Liderado por el director artístico Sergio Jaén, junto al coreógrafo Borja Rueda y el director visual Ari Levelä, este grupo de profesionales seguirá al frente del desarrollo escénico del festival, tras el salto cualitativo experimentado en la última edición, especialmente en términos de producción y puesta en escena.

Asimismo, se mantendrá el campamento de composición, que alcanzará su quinta edición. Esta iniciativa, puesta en marcha en 2023, se ha consolidado como una herramienta clave para fomentar la creación musical colaborativa. De este espacio han surgido varias de las canciones que posteriormente han formado parte del Benidorm Fest, contribuyendo al crecimiento artístico de intérpretes y compositores.

¿Qué ha pasado con los ganadores?

La rueda de prensa también ha servido para poner en valor el recorrido de los artistas surgidos del certamen. Los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS, han compartido su experiencia tras alzarse con el trofeo de la Sirenita y el Premio Univisión con su tema ‘T Amaré’. El dúo ha adelantado sus próximos pasos internacionales, entre los que destaca un viaje a Miami para desarrollar nuevos proyectos en colaboración con Univisión.

En este contexto, el presidente de Univisión, Ignacio Meyer, ha anunciado que ambos artistas trabajarán en la producción de un nuevo tema junto a Tainy, uno de los productores más influyentes de la música urbana y latina, con colaboraciones junto a figuras como Bad Bunny, J Balvin o Daddy Yankee. Además, Meyer ha confirmado la renovación del acuerdo entre Univisión y RTVE de cara a la próxima edición del festival.

Por su parte, ASHA, segunda clasificada del Benidorm Fest 2026 y ganadora del Premio Spotify, también ha participado en el acto, donde ha compartido su experiencia tras su paso por el certamen. La artista ha adelantado que viajará a Estocolmo los próximos 14 y 15 de abril para grabar un Spotify Single, dentro de las oportunidades que ofrece este reconocimiento.

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En esta línea, la directora de Música para el Sur y Este de Europa de Spotify, Melanie Parejo, ha confirmado la continuidad de la colaboración entre la plataforma y RTVE, lo que permitirá mantener este premio en la próxima edición.