Un siglo de vida: Trinidad Carillo celebra su centenario en l´Alfàs

Una vida sencilla y a la vez dura, concentrada en el cuidado de su familia. Desde que en 1964 Trinidad Carrillo Escobar emigrara desde su Casasimarro (Cuenca) natal hasta hoy son muchos también los buenos momentos. Y con esos recuerdos ha celebrado este miércoles la matriarca con sus allegados las 100 velas más que simbólicas, un límite que hoy en día sobrepasan ya tres personas en el municipio.

Hay vidas que se miden en años y otras que se cuentan en historias. La de Trinidad Carrillo Escobar reúne ambas cosas. Este 2026 ha alcanzado los 100 años, una cifra redonda que guarda dentro décadas de esfuerzo, decisiones valientes y, sobre todo, amor por los suyos.

Nacida en Casasimarro, el 30 de abril de 1964 llegó junto a su hija, entonces de 6 años, a l´Alfàs del Pi para reunirse con su marido, que había emigrado dos años antes en busca de trabajo y decidió establecerse en el municipio.

Desde que echara raíces en la localidad, su vida ha estado marcada por el cuidado del hogar y la dedicación a los demás, convirtiéndose en un pilar fundamental que sostiene generaciones. Es la menor de tres hermanas y la única que sigue con vida. Madre de tres hijos, cuenta además con seis nietos y tres bisnietos. Este miércoles, rodeada de los suyos, ha celebrado su cumpleaños y toda una vida compartida.

En un día tan especial, ha recibido también una visita institucionalpor parte de la concejala de Bienestar Social, Marisa Cortés, que ha querido acompañarle en un “día tan significativo”.

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Se da la circunstancia que en la población residen en la actualidad un total de ocho centenarios y además tres han sobrepasado ya el siglo de edad, dos de 102 años y una de 101.