El Ayuntamiento de l´Alfàs pide a los empresarios que patrocinen los actos culturales

Cultura y apoyo privado: este es el camino que ha abierto el alcalde de l´Alfàs, Vicente Arques, para relanzar los 12 festivales que sitúan al municipio como líder en el sector cultural de la comarca de la Marina Baixa. La cita despertó el interés de una cincuentena de empresas que valoran las facilidades que se abren fiscalmente por sostener eventos que recorren la programación de la localidad a lo largo del año y que se quieren impulsar bajo la marca de “L’Alfàs 2026. Año Cultural”.

De entrada, el interés generado reunió a titulares de empresas del municipio que escucharon los planteamientos del alcalde para dar un espaldarazo a las 12 citas anuales y promocionar algunas más que se incluyan en el denominado “L´Alfàs 2026. Año Cultural”.

En el plano meramente técnico, la jornada contó con la participación de José Mª Rodríguez Galant, director de la Oficina de Levante para Proyectos Audiovisuales-Grupo Carrillo, y Joaquín Ruiz Cortés, socio-director de la misma entidad, quienes analizaron las oportunidades que ofrece la inversión en cultura desde una perspectiva fiscal.

Ventajas en Impuestos sobre Sociedades

Durante la ponencia, se puso de relieve que las empresas pueden beneficiarse de importantes deducciones fiscales al participar en proyectos culturales, especialmente en ámbitos como la producción audiovisual o los espectáculos en vivo. En este sentido, se detallaron las ventajas en el Impuesto sobre Sociedades derivadas de inversiones o gastos en este tipo de iniciativas, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes muy elevados.

Estas fórmulas permiten a las empresas optimizar su carga fiscal de manera legal, al tiempo que contribuyen al impulso cultural del municipio. Además, se expusieron distintos mecanismos para estructurar el patrocinio cultural de forma eficiente, garantizando seguridad jurídica y rentabilidad.

El alcalde insistió durante su intervención en el provecho que depara este apoyo y valoró muy positivamente la expectación generada, con medio centenar de empresarios locales, “con quienes hemos podido analizar las fórmulas jurídicas necesarias para el patrocinio cultural”.

Inversión en cultura: oportunidad estratégica

Arques explicó que esta iniciativa se enmarca dentro del Año Cultural,con el objetivo de acercar al tejido empresarial los distintos proyectos y poner en valor la inversión en cultura como una oportunidad estratégica. Asimismo, recordó que l’Alfàs del Pi cuenta con una amplia y consolidada programación cultural, compuesta por 12 festivales, entre los que destacan el Festival de Cine -el más relevante-y la Mostra de Teatre, que se celebra actualmente.

El primer edil también puso en valor la infraestructura cultural del municipio, señalando que l’Alfàs del Pi cuenta con un total de 14 espacios culturales. De ellos, seis celebran aniversarios destacados en 2026: el Espai Cultural Escoles Velles (las antiguas Escuelas Nacionales), que ha cumplido recientemente 100 años; la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi, que conmemora su 35 aniversario; el Museo Villa Romana de l’Albir; el Centro de Interpretación Faro de l’Albir; el Centro Social Platja Albir, con 15 años de trayectoria; y el espacio cultural La Cantera, que celebra su décimo aniversario.

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El alcalde insistió en que “la cultura es un motor de desarrollo económico y social para l’Alfàs del Pi, y la implicación del tejido empresarial resulta fundamental para seguir impulsando proyectos de calidad”, al tiempo que expresó su confianza en que “este tipo de encuentros sirvan para que las empresas continúen avanzando en el patrocinio cultural, generando sinergias positivas entre el sector público y el privado”.