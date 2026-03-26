Callosa d´En Sarrià mejora la experiencia en las Fonts del Algar ante la llegada de miles de visitantes en Semana Santa

El Ayuntamiento de Callosa d’En Sarrià ha finalizado los trabajos de mejora y adecuación en el paraje natural de Les Fonts de l’Algar con el objetivo de garantizar una experiencia segura, sostenible y de calidad de cara a la próxima Semana Santa, una de las épocas de mayor afluencia del año. Sólo durante la Semana Santa del pasado año, un total de 8.500 personas acudieron a visitar este rincón natural de agua inmerso en el corazón de la Marina Baixa.

Precisamente el hecho de que el lugar sea polo de atracción turística en los días de asueto, ha llevado al consistorio a reforzar algunos aspectos del espacio. Y es que el municipio afronta esta campaña tras los buenos datos registrados el pasado año, cuando cerca de 8.500 personas visitaron el enclave durante los días festivos de Semana Santa, consolidando este lugar como uno de los principales atractivos naturales de la comarca.

Seguridad y refuerzo en la zona de saltos

Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación de nuevas barandillas y pasarelas, fabricadas con materiales especiales resistentes a la humedad y diseñadas para integrarse plenamente en el entorno. Estas mejoras permiten reforzar la seguridad a lo largo de todo el recorrido sin alterar el valor paisajístico del paraje.

También se ha intervenido de manera específica en el Toll Blau, uno de los puntos más emblemáticos de Les Fonts de l’Algar. En esta zona se han reforzado las medidas de seguridad, especialmente en las áreas destinadas al salto, y se han habilitado nuevas zonas de sombra para mejorar la comodidad de los visitantes.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha visitado el entorno junto a los concejales Maribel Ferrándiz y Carlos Seguí para comprobar el resultado de los trabajos. Durante la visita, ha destacado que las nuevas infraestructuras “permitirán una mayor durabilidad y facilitarán el mantenimiento, siempre con la prioridad puesta en la seguridad de quienes nos visitan”.

Turismo y respeto al medio ambiente

Molina ha recordado que Les Fonts de l’Algar es “un paraje de gran belleza que requiere respeto y precaución”, y ha señalado que, pese a la incertidumbre habitual, se espera una buena afluencia de visitantes, favorecida tanto por el atractivo del propio enclave como por su proximidad a destinos turísticos como Benidorm.

Como refuerzo al servicio durante estas fechas, el próximo lunes abrirá la Oficina de Turismo ubicada en el propio paraje, con el fin de mejorar la atención e información a los visitantes.

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Desde el ayuntamiento se invita a vecinos y turistas a disfrutar de este entorno natural único, recordando la importancia de respetar el medio ambiente y seguir las indicaciones de seguridad para garantizar una experiencia satisfactoria.