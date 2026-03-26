Cervezas Althaia logra un Solete de la Guía Repsol y consolida su modelo de fábrica con alma cultural

Cervezas Althaia, la fábrica cervecera artesanal con sede en Altea, ha sido distinguida recientemente con un Solete de la Guía Repsol en su decimocuarta edición, un reconocimiento que destaca establecimientos con encanto y propuestas auténticas dentro del panorama gastronómico. Aunque en esta ocasión no ha habido acto oficial de entrega, la inclusión directa en la guía sitúa al proyecto alteano entre los más de 5.000 locales seleccionados en España y Andorra que destacan por su autenticidad y cercanía, alejados de los circuitos más convencionales.

Para sus fundadores, Jorge Sánchez y Mayte Pardo, este galardón “trasciende el producto y supone un respaldo a una idea de negocio que ha evolucionado con el paso de los años”. Los dos han señalado este jueves que “en nuestro caso, se reconoce el concepto del tap room en fábrica: un espacio donde combinamos cerveza de especialidad elaborada in situ, gastronomía con producto local y una programación de conciertos con grupos de música propia”, y han subrayado que el Solete “pone en valor no solo la cerveza, sino todo el proyecto de nuestra empresa”.

De iniciativa artesanal a referente del sector

La historia de Cervezas Althaia se remonta a 2014, aunque sus raíces son anteriores. Jorge Sánchez comenzó en 2008 elaborando cerveza en casa por pura afición, un proceso de aprendizaje autodidacta que, con el tiempo, se transformó en vocación. Ese camino cristalizó en un proyecto empresarial junto a Mayte Pardo, enóloga de profesión, con quien impulsó una cervecera que hoy figura entre las más reconocidas del país.

Ya en sus primeros años, la firma comenzó a destacar en el competitivo mundo de la cerveza artesanal. En 2018, Althaia participaba en iniciativas de ámbito nacional como la impulsada por la Pink Boots Society, reivindicando el papel de la mujer en la industria cervecera. En aquel contexto, Mayte Pardo lideró la elaboración de “Alewife”, una cerveza creada con un marcado carácter reivindicativo y con gran acogida en el sector.

Un año después, en 2019, llegaría uno de los primeros grandes hitos: la medalla de oro en el Madrid Brew Competition para su cerveza IPA, considerada la mejor de España en su categoría. Aquella receta, una de las primeras de la casa, no solo consolidó el proyecto, sino que se convirtió en un símbolo de la marca. En ese momento, Althaia ya acumulaba 14 medallas y se posicionaba como la cervecera más premiada de la Comunitat Valenciana.

Interior de la fabrica Cervezas Althaia / INFORMACIÓN

Crecimiento, consolidación y proyección internacional

La evolución de Cervezas Althaia en los años siguientes ha sido constante. La apuesta por la calidad técnica, el equilibrio en las recetas y una identidad mediterránea bien definida ha permitido a la empresa ampliar su reconocimiento dentro y fuera de España. Actualmente, suma más de 40 medallas en concursos nacionales e internacionales, muchas de ellas obtenidas en el prestigioso Barcelona Beer Challenge.

Este crecimiento también se ha visto acompañado por una mejora en su capacidad productiva. En 2020, gracias a una campaña de crowdfunding, la empresa dio el salto a una nueva fábrica en Altea, incrementando su producción hasta los 15.000 litros mensuales sin renunciar a su esencia artesanal.

En paralelo, Jorge Sánchez ha consolidado su figura como uno de los maestros cerveceros más destacados del panorama nacional. En 2025, su trayectoria fue reconocida con el Premio Factoría de Cerveza en la categoría de Maestro Cervecero, un galardón que distingue la innovación, el rigor técnico y la contribución al sector. Con 18 años de experiencia, Sánchez ha defendido siempre un estilo basado en el equilibrio, el respeto por los estilos clásicos y la experimentación controlada.

Un modelo que va más allá de la cerveza

Uno de los rasgos diferenciales de Cervezas Althaia es su capacidad para integrar diferentes disciplinas en torno a su producto. Sánchez y Pardo han destacado que la creación del tap room en la propia fábrica “ha permitido a la empresa desarrollar un espacio donde conviven la cerveza artesanal, la gastronomía de proximidad y la música en directo, generando una experiencia que trasciende lo puramente cervecero”.

Este enfoque, centrado en la cultura y la comunidad, “ha sido clave para entender el reconocimiento de la Guía Repsol con los Soletes, que destacan precisamente lugares que combinan autenticidad, cercanía y calidad, con especial atención a aquellos que forman parte del día a día del público local”, aseguran.

Un reconocimiento a toda una trayectoria

El Solete llega así en un momento de madurez para Cervezas Althaia, más de una década después de su fundación y tras un recorrido jalonado de premios, iniciativas pioneras y crecimiento sostenido. Lejos de ser un reconocimiento aislado, se suma a una trayectoria que refleja la evolución de un proyecto nacido de la pasión y convertido en referente del sector cervecero artesanal en España.

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Con una identidad marcada por el carácter mediterráneo, la innovación y el compromiso con la calidad, la firma alteana continúa consolidando su posición en el panorama nacional, ahora con un distintivo que reconoce no solo sus cervezas, sino también la experiencia y el concepto que las rodea.