Mundomar inicia su temporada número 30 este sábado 28 de marzo
• El parque celebra, en la presente temporada, treinta años de compromiso con el medio ambiente y la diversión
• Mundomar cuenta con una nueva especie en sus instalaciones: cuatro Titís Cabeza de algodón
Mundomar inicia su temporada más especial. A partir del próximo sábado 28 de marzo, el complejo de naturaleza reabre sus puertas con más fuerza en un año en el que celebra su 30º aniversario. El parque de Benidorm contará, para conmemorar esta efeméride, con multitud de novedades, entre ellas, la llegada de una nueva especie: el Tití Cabeza de algodón. Mundomar ya ha dispuesto todo para acoger a cuatro machos jóvenes de esta especie que, en su hábitat natural, se encuentra en peligro crítico de extinción debido al tráfico ilegal y a la deforestación. Estos pequeños primates, procedentes del noroeste de Colombia, se suman a la gran familia que conforma Mundomar, cuya Fundación tiene como objetivo preservar las especies amenazadas y garantizar, de esta manera, la conservación del medio natural.
Mundomar nació en 1996 con el objetivo de convertirse en un pequeño pulmón verde en el corazón de Benidorm. Desde sus inicios, el parque ha trabajado intensamente para contribuir a la conservación de la naturaleza en general, y la fauna marina en particular.
Por ello, se creó la Fundación Mundomarorientada a la conservación, educación ambiental e investigación con proyectos que van desde la limpieza de las playas del entorno a charlas en centros escolares de la provincia. Además, la Fundación Mundomar continúa con su proyecto más destacado: la terapia asistida con delfines. Mundomar es el único complejo de naturaleza del mundo en el que se realiza esta terapia, para niños con discapacidad, de manera altruista. Desde hace casi 30 años, miles de niños de todo el mundo han participado en este proyecto que cuenta con psicólogos y fisioterapeutas expertos.
30 años dejando huella
Mundomar no deja impasible a nadie. Sus más de 80 especies de animales exóticos y marinos, así como las actividades didácticas que se desarrollan en el parque, contribuyan, cada día, a fomentar el compromiso de los visitantes con la naturaleza. Un ejemplo de ello son las demostraciones de leones marinos, delfines y demostración multiespecie que, desde una óptima educativa, muestran las conductas naturales que cada animal evidencia en su hábitat de origen y las características que los definen.
La labor de concienciación también se manifiesta en las Experiencias de Mundomar. VipTour, Encuentro con delfines y Encuentro con leones marinos también forman parte de este abanico de posibilidades únicas que permiten adentrarse en la fauna del parque de Benidorm de la mano de sus biólogos y cuidadores.
Amor por la naturaleza y diversión consciente se dan la mano en Mundomar para garantizar el disfrute de sus visitantes que, a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado 28 de marzo, volverán a vivir la naturaleza en estado puro. Las entradas ya se encuentran a la venta en la web corporativa.
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