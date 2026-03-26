Un mural para los 725 años: La Vila inmortaliza su fundación con una pintura ilustrativa

La Vila Joiosa rinde homenaje al 725 aniversario de su fundación como ciudad con la creación de un mural conmemorativo que ya luce en uno de los muros del Chalé Centella, en la céntrica calle Colón. Esta ubicación estratégica permite que tanto vecinos como visitantes puedan contemplar una obra que pone en valor la historia y los orígenes del municipio.

El mural, realizado por el artista local Juan Aragonés, integra diversos elementos simbólicos que evocan el pasado de la ciudad. Entre ellos destaca un fragmento de la Carta Pobla, el documento fundacional otorgado por el almirante Bernat de Sarrià, en el que se establecieron los límites del municipio, así como los derechos y deberes de sus primeros pobladores.

Ilustración recreativa

La obra también incorpora el logotipo oficial de esta efeméride y una ilustración que recrea la antigua muralla y La Vila Joiosa de aquella época.

El alcalde Marcos Zaragoza, junto a la concejala de Cultura, Marisa Mingot, y la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, han visitado el espacio junto al artista para conocer de primera mano los detalles de la obra finalizada.

Durante la visita, el alcalde ha incidido en la importancia de este homenaje permanente como un reconocimiento a la ciudad que es hoy gracias a sus antiguos pobladores y a su Carta Pobla. Por esta circunstancia extraordinaria, una “efeméride tan importante como el 725 aniversario no podía quedarse en un acto puntual, sino que debía tener un espacio en nuestras calles que nos permita recordarla siemprey compartirla con quienes nos visitan”, ha matizado.

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En similares términos se ha expresado la concejala de Cultura, Marisa Mingot, al afirmar que el mural permite mantener vivo el recuerdo de una fecha histórica y refiriéndose a que esta iniciativa fue aprobada en pleno como un homenaje duradero en el espacio público a uno de los momentos más relevantes de la historia de La Vila Joiosa.