Un mural para los 725 años: La Vila inmortaliza su fundación con una pintura ilustrativa
La obra, ubicada en el Chalé Centella, recoge el legado histórico de la Carta Pobla
La Vila Joiosa rinde homenaje al 725 aniversario de su fundación como ciudad con la creación de un mural conmemorativo que ya luce en uno de los muros del Chalé Centella, en la céntrica calle Colón. Esta ubicación estratégica permite que tanto vecinos como visitantes puedan contemplar una obra que pone en valor la historia y los orígenes del municipio.
El mural, realizado por el artista local Juan Aragonés, integra diversos elementos simbólicos que evocan el pasado de la ciudad. Entre ellos destaca un fragmento de la Carta Pobla, el documento fundacional otorgado por el almirante Bernat de Sarrià, en el que se establecieron los límites del municipio, así como los derechos y deberes de sus primeros pobladores.
Ilustración recreativa
La obra también incorpora el logotipo oficial de esta efeméride y una ilustración que recrea la antigua muralla y La Vila Joiosa de aquella época.
El alcalde Marcos Zaragoza, junto a la concejala de Cultura, Marisa Mingot, y la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, han visitado el espacio junto al artista para conocer de primera mano los detalles de la obra finalizada.
Durante la visita, el alcalde ha incidido en la importancia de este homenaje permanente como un reconocimiento a la ciudad que es hoy gracias a sus antiguos pobladores y a su Carta Pobla. Por esta circunstancia extraordinaria, una “efeméride tan importante como el 725 aniversario no podía quedarse en un acto puntual, sino que debía tener un espacio en nuestras calles que nos permita recordarla siemprey compartirla con quienes nos visitan”, ha matizado.
En similares términos se ha expresado la concejala de Cultura, Marisa Mingot, al afirmar que el mural permite mantener vivo el recuerdo de una fecha histórica y refiriéndose a que esta iniciativa fue aprobada en pleno como un homenaje duradero en el espacio público a uno de los momentos más relevantes de la historia de La Vila Joiosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027
- Sin certezas sobre el paradero de Jesús Tavira una semana después de su desaparición
- Santa Pola recupera más de 5.000 toneladas de arena para las playas