De punta en blanco: Benidorm blinda sus playas para el período vacacional de Semana Santa

Las playas de Benidorm se preparan para afrontar la Semana Santa, la primera gran cita vacacional del calendario, con la previsión de recibir a miles de turistas a partir de este fin de semana. Para hacer frente al incremento de visitantes y garantizar tanto la seguridad como la calidad de los servicios, el ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo especial que contará con un total de 86 efectivos.

El operativo puntual se desarrollará entre el 28 de marzo y el 6 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares y los festivos en distintas comunidades autónomas, aunque alcanzará su mayor intensidad entre el 2 y el 6 de abril, cuando se concentran los días festivos en todo el país.

Desde la Concejalía de Playas, su titular Mónica Gómez, destacaba que Benidorm es uno de los pocos destinos del litoral español que mantiene activos los servicios de socorrismo y limpieza durante los doce meses del año, incrementando su capacidad en momentos de alta demanda como Semana Santa y verano.

El plan ha sido abordado en la reunión del ente gestor de playas celebrado este jueves donde se han definido los refuerzos en limpieza, salvamento y seguridad para este periodo.

Socorrismo y playas accesibles

En el área de salvamento y socorrismo, el servicio funcionará en horario de 10:00 a 18:00 horas y estará integrado por alrededor de una veintena de profesionales. En las playas de Levante y Poniente habrá tres socorristas en silla y dos a pie en cada una, mientras que en Mal Pas se dispondrá de un efectivo. A este despliegue se suman un supervisor, dos jefes de playa, dos operarios en la embarcación de rescate, dos técnicos en la ambulancia y otros dos profesionales en el puesto sanitario con servicio de enfermería.

Asimismo, durante toda la Semana Santa estarán operativos los tres puntos de playas accesibles situados en la calle Murcia (Levante), el Parque de Elche y La Cala, en horario de 10:30 a 14:30 horas. Cada uno de estos puntos contará con dos socorristas especializados para facilitar el baño a personas con movilidad reducida, reforzando así el carácter inclusivo de las playas de la ciudad.

Limpieza por tierra y mar

En cuanto al servicio de limpieza, el ayuntamiento incrementará los recursos humanos hasta alcanzar los 28 operarios, ampliando además los turnos de trabajo. Se establecerán tres turnos de limpieza manual -mañana, tarde y noche- en las playas de Levante, Poniente y Mal Pas, con once, dos y seis trabajadores respectivamente. A ello se suma la limpieza mecánica mediante tractores y cribadoras, que se realizará íntegramente en horario nocturno, entre las 21:00 y las 04:20 horas, con la participación de cuatro operarios.

El dispositivo se completa con un operario en la embarcación pelícano en horario de mañana, un mecánico de guardia, dos trabajadores de mantenimiento y un encargado general de limpieza, lo que permitirá mantener los arenales en perfectas condiciones durante toda la jornada.

Policía

En materia de seguridad, el ayuntamiento también reforzará la presencia policial entre el 2 y el 6 de abril, con un total de 32 efectivos de la Policía Local entre plantilla ordinaria y refuerzos. El despliegue se organizará en turnos de mañana, tarde y noche: ocho agentes, un oficial y un vehículo de apoyo en los turnos diurnos, y seis agentes, un oficial y un vehículo en el nocturno. Además, se contará con un quad y una embarcación policial tripulada por dos agentes, a lo que se sumarán los refuerzos previstos por el Cuerpo Nacional de Policía.

Limpieza de arena

Con anterioridad se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora y puesta a punto de las playas de cara a esta primera semana festiva del año. Entre ellas, destacan los trabajos de movimiento de arena para acondicionar los lavapiés, especialmente en la zona de la plaza del Torrejó y en la playa de Levante, que habían resultado afectados por los últimos episodios de viento y lluvia.

También se han realizado labores de reparación y adecentamiento de las pasarelas de acceso a los lavapiés en todas las playas, así como tareas de volteado de arena en Levante, Poniente y Mal Pas, con el objetivo de mejorar su estado y garantizar una experiencia óptima para los usuarios.

Noticias relacionadas

La concejal Mónica Gómez ha señalado que todos estos refuerzos y actuaciones tienen como finalidad “garantizar la seguridad de residentes y turistas, reforzando la atención en puntos estratégicos y asegurando una rápida respuesta ante cualquier emergencia”.