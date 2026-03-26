La Vila se prepara para vivir con emoción la Semana Santa en sus calles

Diez cofradías organizan en La Vila Joiosa la tradicional Semana Santa, una de las costumbres más arraigadas del municipio, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la devoción, la cultura y el patrimonio. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, con la colaboración del ayuntamiento, han perfilado un completo programa de actos que recorrerá las calles del municipio con procesiones, traslados de imágenes y celebraciones litúrgicas.

El programa arrancará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos. La cofradía Jesús Triunfante protagonizará la tradicional procesión de “la burreta”, en la que numerosos niños y niñas vestidos de hebreos acompañarán la imagen junto a centenares de vecinos portando palmas y ramos. La comitiva partirá a las 11:00 horas tras la bendición de las palmas en el Centro de Día y recorrerá varias calles hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebrará la misa. El Domingo de Ramos también se celebra en la parroquia de Sant Antoni Abad a las 10:45 horas y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 12:00 horas.

Semana de pasión

A lo largo de la semana, el casco antiguo y distintos barrios de la localidad acogerán emotivas procesiones como la de Nuestra Señora de la Caridad el Lunes Santo, que arranca a las 21:00 horas; la tradicional bajada del Nazareno, que empezará a las 21:00 horas el Martes Santo; o la solemne procesión del silencio del Miércoles Santo, desde las 22:00 horas, que se desarrolla a oscuras iluminada únicamente por la luz de los cirios.

El Jueves Santo, 2 de abril, es el turno de la cofradía Ecce Homo. Los penitentes procesionarán a las 21:00 horas el solemne traslado de la imagen del “Senyor de la Canyeta” desde la calle Camino Viejo de Valencia, a lo largo de la calle Colón, hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

El Viernes Santo, 3 de abril, llega el día más intenso. A las 6 de la mañana saldrá la cofradía de la Santa Mujer Verónica desde la iglesia de la Virgen del Carmen y recorrerá la calle Colón hasta llegar a la plaza de la Generalitat, donde, con los primeros rayos de sol, la imagen de la Verónica protagonizará el fervoroso encuentro con la imagen del Nazareno, que baja de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde, luto y silencio en la solemne procesión del Santo Entierro que recorrerá las calles del centro urbano desde las 20:00 horas.

Los comulgados

La Semana Santa culminará el domingo 5 de abril a partir de las 10:45 horas con el Domingo de Resurrección, marcado por el esperado encuentro entre las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen, acompañado por la tradicional representación del “angelet”, aleluyas y la alegría de los más pequeños.

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Como broche final, el lunes 13 de abril a las 9:00 horas, se celebrará la festividad de San Vicente Ferrer con la tradicional “processó dels combregats”, que recorrerá las calles del municipio llevando el Santísimo Sacramento a los vecinos enfermos.