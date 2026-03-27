Benidorm moderniza su red invisible: más de 12 millones para agua potable y alcantarillado

Benidorm pondrá en marcha un total de once actuaciones centradas en la renovación de infraestructuras hidráulicas de agua potable y alcantarillado. Estas intervenciones se extenderán por prácticamente todos los barrios de la ciudad y darán continuidad a las mejoras realizadas durante la última década, con el objetivo de seguir modernizando y reforzando las redes hídricas donde la de agua potable ha alcanzado el 96% de eficiencia.

El anuncio de estas inversiones se realizó durante una visita a las nuevas piezas incorporadas al Museo del Agua al aire libre, situado en el parque de la Séquia Mare. En concreto, se trata de dos bombas de impulsión procedentes de la estación de bombeo de la avenida del Mediterráneo, que pasan ahora a formar parte de este espacio expositivo. En el transcurso de la visita se detalló que el presupuesto estimado para la redacción de los once proyectos asciende a 551.540 euros, mientras que la inversión global prevista, una vez finalizadas todas las obras, superará los 12 millones de euros, concretamente 12.217.889 euros.

Actualizar instalaciones

Desde el consistorio se ha puesto en valor el esfuerzo continuado en la mejora de las infraestructuras hidráulicas como una muestra del compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y la colaboración entre el sector público y el privado. En esta línea, junto a la empresa concesionaria del Ciclo del Agua, Veolia, se han invertido cerca de 70 millones de euros en los últimos 20 años para sustituir y actualizar instalaciones que habían quedado obsoletas con el paso del tiempo.

En cuanto a las actuaciones previstas dentro de este nuevo plan, el expediente de contratación ya se ha iniciado para la redacción de los proyectos que permitirán intervenir en diferentes zonas. Entre ellas se incluyen trabajos de renovación de infraestructuras en la calle Ibiza (en el tramo comprendido entre Murcia y Filipinas), en la calle Lepanto (entre Orts Llorca y Murcia), así como en las calles Noruega, Islandia, Goya y sus alrededores. También se actuará en las calles Santander, Estocolmo (en el tramo entre Ametlla de Mar y París), Berlín, Juan Fuster Zaragoza y Bélgica.

Entre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante los últimos años destacan las inversiones de más de 21 millones de euros destinadas a la mejora de la red de agua potable, lo que ha permitido alcanzar niveles de eficiencia en la gestión cercanos al 96%. A ello se suman más de 13 millones de euros dedicados a la renovación, mantenimiento y optimización de la red de alcantarillado. Estas cifras reflejan la magnitud de la apuesta realizada por la ciudad, que ha priorizado la modernización constante de sus servicios básicos.

Defensa contra incendios forestales

El alcalde Toni Pérez ha destacado que mantener estos estándares de calidad resulta especialmente relevante en un municipio con una elevada afluencia turística y una demanda de recursos muy variable a lo largo del año. La planificación y las inversiones realizadas permiten que la ciudad disponga de una capacidad de respuesta sólida y adaptada a picos de consumo elevados, sin comprometer la calidad del servicio ni la eficiencia del sistema.

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Además de estas mejoras en la red urbana, el plan contempla la implantación de un sistema de defensa contra incendios forestales en el entorno de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), con el fin de reforzar la seguridad de las instalaciones y su entorno natural.