El “Benidorm Open Arena”reabre el choque político: el PSOE denuncia retrasos y el PP asegura que la licitación es inminente

El proyecto de rehabilitación de la plaza de toros de Benidorm, rebautizado como "Benidorm Open Arena", ha vuelto a situarse en el centro del debate político local tras el cruce de declaraciones entre el Grupo Municipal Socialista y el equipo de gobierno del PP sobre su estado de ejecución.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado la ausencia de avances visibles pese al anuncio, el pasado mes de octubre, de una financiación de 6,4 millones de euros procedentes de fondos europeos. Por el contrario, la portavoz popular, Lourdes Caselles se ha escudado en que los pliegos ya están redactados y listos para tras su fiscalización pasar a la licitación del proyecto.

Según Escoda, el proyecto arrastra años de retrasos desde su etapa inicial en la estrategia EDUSI y se ha convertido en “un símbolo de promesas incumplidas”, acusando al ejecutivo de Toni Pérez de no haber materializado ninguna actuación real durante dos legislaturas.

La edil socialista también ha puesto en duda la capacidad del ayuntamiento para cumplir los plazos y compromisos económicos necesarios, recordando la pérdida de otros fondos europeos en iniciativas recientes. En este sentido, ha reclamado explicaciones claras sobre el calendario de licitación y ejecución, así como garantías de que los 6,4 millones de euros de financiación FEDER no corren peligro.

Por su parte, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha rechazado estas críticas y ha asegurado que el proyecto sigue avanzando conforme a los procedimientos administrativos. Caselles ha explicado que los pliegos de condiciones ya están redactados y serán remitidos en los próximos días al área de Intervención para su fiscalización, paso previo a la licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

Proyecto previsto

Además, ha subrayado que el ayuntamiento ya ha cumplido con requisitos exigidos por la Unión Europea, como la constitución del comité de autoevaluación del riesgo de fraude, y ha defendido que la fórmula de contratación elegida responde a la complejidad técnica de la intervención, dada la situación estructural de la plaza de toros.

El proyecto “Benidorm Open Arena” contempla tres grandes actuaciones: la reconversión de la plaza en un espacio multifuncional para eventos culturales, sociales y deportivos (‘Arena Live’), la creación de un centro juvenil (‘Arena Joven’) y la regeneración urbana del entorno (‘Arena Encuentro’) para mejorar la conexión entre distintos barrios de la ciudad.

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Mientras el PSOE insiste en que la falta de avances evidencia una gestión ineficaz y reclama mayor transparencia, el PP acusa a la oposición de generar alarma innecesaria y defiende que el proyecto avanza con “trabajo y hechos”.