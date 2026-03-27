La Marina Baixa avanza con la desalinizadora de Benidorm que abastecerá de agua en 2028

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha celebrado este viernes en Benidorm su Junta General para abordar la gestión de los recursos hídricos de la comarca. Uno de los principales puntos tratados ha sido el avance en la construcción de la desalinizadora cuyo proyecto ya se ha adjudicado provisionalmente y cuya entrada en funcionamiento se prevé para el año 2028.

En la reunión, presidida por el alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, han participado representantes de las distintas administraciones y organismos que integran el Consorcio, entre ellos la vicepresidenta de la Diputación y diputada del Ciclo del Agua, Ana Serna; miembros de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); así como alcaldes y concejales de los municipios consorciados: Benidorm, La Vila Joiosa, Finestrat, l'Alfàs del Pi, La Nucía, Polop y Altea.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el avance en el proyecto de construcción de una planta desalinizadora en Benidorm, una infraestructura clave para reforzar el abastecimiento hídrico en la Marina Baixa. Según ha informado el director técnico del Consorcio, Jaime Berenguer, ya se ha adjudicado provisionalmente la redacción del proyecto a la UTE I4WATER-CAINURSOLUCIONES NORTH LINE, paso previo a su adjudicación definitiva.

La futura desalinizadora contará con un presupuesto aproximado de 25 millones de euros, financiados de forma conjunta por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el propio Consorcio. La previsión es que entre en funcionamiento en el año 2028 y aporte alrededor de 6 hectómetros cúbicos anuales al sistema de abastecimiento.

Piden segunda desalinizadora

Durante la sesión, el Consorcio también ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central incremente las inversiones en la comarca. En este sentido, se ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar un trato equiparable al de otras zonas de la misma cuenca, incluyendo la planificación de una segunda desalinizadora en la Marina Baixa dentro del próximo Plan Hidrológico (2028-2033), que permitiría sumar al menos otros 6 hectómetros cúbicos adicionales.

En cuanto al abastecimiento, el organismo ha aprobado por unanimidad un convenio de colaboración con la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que garantiza la llegada de aportes externos, asegurando así el suministro de agua en la comarca durante lo que resta de año, independientemente de la evolución de las lluvias.

Reservas de agua

Pese a que las precipitaciones registradas en los últimos meses siguen por debajo de los niveles óptimos, el director técnico ha destacado que han permitido incrementar las reservas superficiales en unos 6 hectómetros cúbicos, así como favorecer la recuperación parcial de acuíferos clave como los del Algar, Aitana Sur, Beniardá y Polop.

Asimismo, la Junta General ha ratificado la prórroga de los convenios de colaboración con las comunidades de regantes del Canal Bajo del Algar, Altea y La Vila Joiosa, reforzando la coordinación en el uso de los recursos hídricos.

En el apartado organizativo, se ha aprobado el nombramiento de la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, como nueva vocal del Consorcio, en sustitución de Juanfran Pérez Llorca.

Por otro lado, se ha dado cuenta de diversas actuaciones y balances, entre ellos la obra de emergencia ejecutada para reparar los daños en la CV-715, en el camino del cementerio de Callosa d’en Sarrià, así como la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025.

Noticias relacionadas

En este último punto, destaca que el Consorcio cerró el año con un remanente de tesorería para gastos generales de 5.871.794,58 euros, reflejando una situación económica sólida que permitirá seguir impulsando proyectos estratégicos para la comarca.