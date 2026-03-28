L’Alfàs impulsa un programa para facilitar el ahorro económico de las microempresas y los emprendedores autónomos
El pleno aprueba por unanimidad una iniciativa para orientar a pequeños negocios en prevención laboral con herramientas públicas gratuitas
El Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi ha aprobado por unanimidad una iniciativa para poner en marcha un programa municipal de información y apoyo en prevención de riesgos laborales dirigido a autónomos y micropymes.
La propuesta, presentada por el Partido Popular, busca ayudar a pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia a reducir gastos innecesarios en este ámbito. La idea pasa por orientarles en el uso de herramientas públicas y gratuitas, como las del INVASSAT, para que puedan gestionar por sí mismos sus obligaciones en materia de seguridad laboral.
El portavoz popular, César Martínez, defendió la medida como “útil y de sentido común”, enfocada especialmente en quienes tienen más dificultades para manejarse con los trámites administrativos. En este sentido, subrayó que está pensada para perfiles como talleres, comercios de proximidad o profesionales autónomos.
La iniciativa también pretende reforzar la concienciación sobre la importancia de cumplir la normativa vigente, complementando la labor de las empresas especializadas, pero desde un enfoque más cercano a nivel municipal. Martínez destacó el respaldo de todos los grupos políticos, señalando que la unanimidad refleja la necesidad de dar respuesta a problemas reales del tejido económico local.
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