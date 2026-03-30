Este es el plan para renaturalizar Benidorm

Plan de Benidorm para impulsar más espacios naturales y mejorar la resiliencia urbana, El pleno de Benidorm ha aprobado este lunes el Plan Estratégico de Renaturalización de la ciudad, una herramienta dirigida a mitigar el impacto del cambio climático, la pérdida progresiva de biodiversidad y que tiene como objetivo mejorar la habitabilidad, la salud y el bienestar de la población.

Del mismo modo el Consistorio ha declarado en la misma sesión la caducidad y nueva incoación del expediente del PAI y proyecto de urbanización del plan parcial 3/1 para finalizar el desarrollo del sector industrial. Un punto por el que el PSOE ha pedido la dimisión de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, por "dejar caducar un expediente vital para el desarrollo del polígono industrial".

La propuesta del Plan Estratégico de Renaturalización, presentada por el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, se ha aprobado con el voto a favor del gobierno local del Partido Popular y del grupo municipal socialista y la abstención del edil de Vox. Y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos.

El Ayuntamiento de Benidorm es pionero en ejecutar planes que vienen propuestos por la Unión Europea José Ramón González de Zárate — Concejal de Parques y Jardines de Benidorm

Así, se trata de una herramienta con la que ahora se deben plantear acciones concretas para llevarlas a cabo, siendo cuatro sus objetivos: incremento y mejora del verde urbano; protección y promoción de la red ecológica; justicia ambiental, sensibilización y conocimiento; y gestión adaptativa y gobernanza.

El concejal de Parques y Jardines ha iniciado su intervención recordando que el Ayuntamiento es “pionero en ejecutar planes que vienen propuestos por la Unión Europea”, entre ellos el de Adaptación al Cambio Climático, el de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), el de Transporte Urbano Sostenible o el de Movilidad Urbana Sostenible, que han “permitido establecer las bases para un enfoque integrado de la sostenibilidad urbana”.

Asimismo, ha explicado que ahora se va a dar un paso más allá con este Plan Estratégico de Renaturalización, planteado como un instrumento técnico de análisis, planificación y propuestas orientadas a reintroducir procesos naturales en el entorno urbano, mejorar la conectividad ecológica, reforzar la infraestructura verde y azul y promover la generación de servicios ecosistémicos esenciales para la ciudad.

Ciudad verde

González de Zárate ha señalado que Benidorm “es ejemplo de ciudad verde y preocupada por el medio ambiente” y ha recordado las acciones que se han desarrollado en los últimos diez años para reforzar esta apuesta, como la recuperación del Parc de la Séquia Mare o el de El Moralet, así como la renaturalización de espacios que se han llevado a cabo en otros espacios públicos como los patios de tres colegios de Infantil y Primaria de la ciudad; o en calles como Doctor Pérez Llorca o Periodista Emilio Romero, entre otras.

Polígono

Asimismo, el pleno también ha dado luz verde a la declaración de caducidad y nueva incoación del expediente del PAI y Proyecto de Urbanización del Sector PP3/1 Industrial, con el que “se finalizará el proyecto para que sea ya una realidad”, ha manifestado la concejal de Urbanismo.

Caselles ha explicado que en las últimas semanas se han mantenido distintas reuniones con los propietarios de suelo para la creación de una nueva agrupación de interés urbanístico para poder proseguir con el proyecto de terminación del sector y ha recordado que el mismo está ya urbanizado al 75 %.

El pleno de Benidorm de este lunes / INFORMACIÓN

El punto ha salido adelante con los votos a favor del grupo popular y Vox, mientras que el grupo socialista ha optado por la abstención y ha cargado contra la concejal de Urbanismo. El PSOE ha exigido su dimisión tras un “nuevo error de gestión imperdonable” que mantiene bloqueado el desarrollo del polígono industrial.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha señalado que la “desidia” de la edil ha provocado la caducidad del expediente de liquidación de las obras, lo que supone un mazazo para las expectativas de crecimiento de la ciudad y el futuro centro comercial.

Castillo ha sido tajante al afirmar que “no estamos ante un simple error administrativo, sino ante una negligencia política grave. El Gobierno local nos pidió urgencia en un pleno extraordinario en julio, les dimos nuestro apoyo por responsabilidad, y después de eso, se han cruzado de brazos durante meses hasta dejar morir los plazos legales. Alguien tiene que asumir responsabilidades por esta tomadura de pelo”, ha manifestado.

El concejal ha explicado que el Ayuntamiento disponía de un plazo legal de tres meses para tramitar la comprobación y liquidación de las obras del polígono. Sin embargo, ha continuado detallado Castillo, “el equipo de Gobierno del PP dejó pasar julio, agosto, septiembre y octubre sin realizar los trámites necesarios y ahora trae de nuevo la propuesta al pleno para intentar enmendar su propio error”.

El PSOE carga contra el PP por dejar caducar el expediente del polígono industrial

“Es difícil hacerlo tan mal. Su inacción nos devuelve a la casilla de salida y retrasa casi un año más un proyecto que Benidorm necesita desesperadamente. Es un ejemplo de manual de mala gestión política que solo sirve para engañar a la ciudadanía y a los grupos de la oposición que confiamos en su palabra en aquel pleno de julio”, ha subrayado el concejal.

Reincidencia en la parálisis

Para los socialistas, este nuevo “olvido” no es un hecho aislado, sino la confirmación de una forma de trabajar que perjudica a los intereses de los ciudadanos. Castillo ha recordado que ya solicitó la dimisión de la concejala en anteriores ocasiones por su “incapacidad” para gestionar el cobro de las compensaciones del ‘premio hotelero’.

“Ya le dijimos que no nos fiamos de usted porque no cumple con su tarea. Su gestión es una decepción constante para este Ayuntamiento y para los vecinos que esperan soluciones, no excusas”, ha espetado Castillo a la edil, según ha informado el PSOE en un comunicado.

“Por respeto a los trabajadores del departamento, a los propietarios del plan parcial y a esta institución, debe dar un paso al lado hoy mismo. Benidorm no puede permitirse tener el urbanismo en manos de quien deja caducar los proyectos más importantes por pura pereza administrativa”.

El pleno aprueba el reconocimiento para los policías locales Mario César Martínez Villas, David Fontanet González y Francisco Javier Sánchez Molina

Según el PSOE, "ante la insistencia de Castillo, Caselles ha reconocido que varios propietarios de terrenos del polígono industrial han presentado recurso contra la decisión del pleno de julio, si bien no ha ofrecido más información". “Esta situación complica todavía más el desarrollo del plan”, ha apuntado el concejal socialista.

Finalmente, el portavoz adjunto ha lamentado que el alcalde, Toni Pérez, siga amparando "esta cadena de errores" y ha advertido de que desde las filas socialistas fiscalizarán cada paso del nuevo proceso para evitar que la “incompetencia” del PP siga frenando el futuro de Benidorm.

Balsa de San Diego

Durante la sesión ordinaria del mes de marzo, también se ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE una moción presentada por el alcalde, Toni Pérez, para instar al Gobierno de España a la reparación y puesta en funcionamiento de la balsa o depósito de San Diego.

La portavoz del equipo de gobierno local, Lourdes Caselles, ha lamentado que esta propuesta no haya salido adelante por unanimidad al tratarse de una “infraestructura muy necesaria para el agua en la provincia” y que la misma “también suministra agua al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa para el abastecimiento”, por lo que ha criticado que el grupo socialista no se haya sumado “a la defensa del agua, una moción que ha sido conjunta en muchos municipios de l’Alacantí o del Vinalopó, donde sí ha contado con el voto a favor del grupo socialista”.

Esta balsa fue diseñada para almacenar un volumen anual de agua transferida de 80 hm³, lo que la convierte en una infraestructura estratégica para la regulación del trasvase y la garantía de suministro a los regadíos alicantinos, pero está sin uso debido a su rotura y falta de impermeabilización.

Distinciones a la Policía Local

Por unanimidad de toda la Corporación, también se ha aprobado la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana para la iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana a favor tres agentes del Cuerpo de Policía Local para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul, por haber prestado más de diez años de servicio en la plantilla policial y estar en posesión de varias felicitaciones públicas.

Los agentes son Mario César Martínez Villas, David Fontanet González y Francisco Javier Sánchez Molina, de quienes el edil del área, Jesús Carrobles, ha manifestado que estos tres agentes “sobresalen con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo una conducta ejemplar, lo que les hace sin duda merecedores de esta distinción”. Asimismo, ha deseado que “este reconocimiento sirva como muestra de gratitud y también como impulso para seguir desempeñando su trabajo”.

Ciclo del Agua

En materia hídrica, el pleno del Ayuntamiento ha apoyado, con los votos a favor de PP y Vox y con la abstención del grupo socialista, la propuesta del concejal del Ciclo del Agua para instar al Gobierno de España a iniciar de inmediato el proceso de licitación de las actuaciones en las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia para el conocido como “Proyecto Vertido 0”, contempladas en el actual Plan Hidrológico de cuenca de la demarcación del Júcar vigente hasta diciembre de 2027.

José Ramón González de Zárate ha recordado que estas actuaciones, competencia exclusiva del Estado y declaradas de Interés General desde el año 2005, “son esenciales para proteger el ecosistema marino de la bahía y garantizar recursos hídricos adicionales para los regantes de la zona”.

La portavoz del PP, Lourdes Caselles / INFORMACIÓN

Asimismo, ha recordado que las mismas forman parte del Plan Hidrológico de cuenca de la demarcación del Júcar para el ciclo 2022-2027, con una explícita previsión de inicio en 2022 y finalización en 2027, recurriendo a fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y declaradas por el Congreso de los Diputados como urgentes y prioritarias en junio 2023. Las mismas cuentan con proyectos de ejecución realizados por la Generalitat y entregados en julio y diciembre de 2023, a pesar de lo cual “sufren un retraso injustificado que ha provocado incluso la pérdida de fondos europeos”.

José Ramón González de Zárate ha señalado que “de la cuenca del Júcar también nos llega el agua a Benidorm y la Marina Baixa y cuanto menos agua potable se utilice para riego, pudiendo utilizar agua depurada, pues será mucho mejor para nuestra comarca”, tras lo cual ha lamentado que, pese a contar con proyectos y fondos, estas infraestructuras necesarias sigan sin estar ejecutadas.

Otras mociones que han salido adelante

Todos los miembros de la Corporación han votado a favor de la propuesta de los concejales de Contratación y de Patrimonio General de aprobación de la adjudicación de concesión demanial para ocupación privativa del dominio público en calle Tordo, número 8, Edificio Andalucía, con el objeto de instalar un ascensor por motivos de accesibilidad universal.

El edil de Patrimonio General, Jaime Jesús Pérez, ha explicado que, con esta moción, el Consistorio permitirá la ocupación de 4,31 metros de vía pública por parte de esta comunidad de propietarios debido a que la configuración de este edificio no permite otra alternativa para poder contar con un ascensor que garantice el acceso a la vivienda y cumpla con la normativa de accesibilidad, a la vez que ha defendido que se trata de un asunto que cuenta con el aval de todos los informes técnicos.

El periodo de concesión queda establecido en 75 años (incluidas las prórrogas), tal y como se determina en el artículo 184 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Ley de Régimen Local Valenciano y que la concesión lleva aparejada el pago de un canon de 60 €, que tendrán que abonar cada uno de los vecinos beneficiario, según se determina en el artículo 6.3.d) 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. (BOP 28/12/2021), y de acuerdo con los términos señalado en el PCAP.

Residuos

También por unanimidad ha salido adelante la propuesta del alcalde Toni Pérez para aprobar la prórroga anual para el ejercicio 2026 del Convenio administrativo Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la zona 6, área de gestión A1 con el Ayuntamiento de Benidorm, firmado con fecha 10 de julio de 2025.

El edil José Ramón González de Zárate ha explicado que se trata de un convenio que ha de ser prorrogado anualmente y que, dentro de este convenio, se recoge la colaboración del Ayuntamiento con personal municipal, en concreto con un técnico asesor y un administrativo, que además de sus funciones municipales también prestan servicio para reforzar y garantizar el funcionamiento ordinario y operativo del Consorcio.

Reglas fiscales

Otro de los puntos que ha salido adelante durante la sesión plenaria es la moción del grupo municipal del Partido Popular, solicitando al Gobierno de España, la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de remanentes de Tesorería de los ejercicios 2025 y 2026 ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Irán.

Un momento de pleno de Benidorm / INFORMACIÓN

La portavoz popular, Lourdes Caselles, ha destacado que el conflicto armado “ha generado un incremento del coste, especialmente de la energía, las materias primas y productos básicos, que sufren especialmente las familias, los hogares, las empresas, siendo los ayuntamientos las entidades más cercanas para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos”.

Asimismo, ha llamado la atención en que desde el año 2024 se volvieron a endurecer estas reglas, obligando a los ayuntamientos a destinar sus ahorros al pago de deuda bancaria y ha defendido la necesidad de flexibilizar estas reglas fiscales, “especialmente en los ayuntamientos que gestionan bien y que cierran sus ejercicios económicos con remanentes de tesorería, con ahorros”, algo que ya se ha hecho con otros “conflictos como el de la invasión de Ucrania, que lamentablemente sigue en marcha; se hizo cuando se encareció la energía, que sigue subiendo; con el encarecimiento de la cesta de la compra, que sigue encareciéndose cada día; y entendemos que también ha de hacerse nuevamente ahora”.

“Nos encontramos con una situación de excepcionalidad provocada por este conflicto armado y no sabemos hasta dónde llegará y qué consecuencias puede tener, pero los ayuntamientos que tenemos remanentes positivos de Tesorería entendemos que esos fondos deberían poder utilizarse en ayudar a nuestros vecinos que más lo necesiten”, ha agregado Caselles.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor del grupo popular y el edil de Vox. El voto del grupo socialista, que inicialmente había anunciado a favor, ha sido finalmente de abstención tras haber abandonado sus ediles la sesión plenaria por unas manifestaciones de Caselles sobre la sentencia de Serra Gelada.