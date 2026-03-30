Los 500 millones de Serra Gelada vuelven a incendiar el pleno de Benidorm

Pese a haberse cerrado ya el proceso judicial por la multimillonaria indemnización de Serra Gelada, esta sentencia por la que pagará el Ayuntamiento en total más de 500 millones a los dueños de los terrenos ha vuelto, una vez más, a incendiar el pleno de Benidorm. Hasta el punto de que el PSOE ha abandonado la sesión cuando estaba ya en su recta final.

El grupo socialista se ha levantado y se ha marchado durante el debate de una moción del grupo municipal del Partido Popular en la que solicitaba al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de remanentes de Tesorería de los ejercicios 2025 y 2026 ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Irán.

Yo no fui la que fui gritando por la primera planta [del Ayuntamiento] 'nos ha tocado el gordo’ Lourdes Caselles — Portavoz del PP de Benidorm

Y la razón no ha sido su contenido, con el que según el PP estaban de acuerdo e iban a votar a favor, sino con una manifestación de la portavoz popular, Lourdes Caselles. Esta ha señalado mientras se dirigía a la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, que "dicen que ustedes no se alegran de lo malo que le pasa a Benidorm", y ha añadido que cuando se conoció la sentencia de Serra Gelada ""yo no fui la que fui gritando por la primera planta [del Ayuntamiento]: 'Nos ha tocado el gordo’", lo que ha entendido sin lugar a dudas la portavoz socialista que le acusaba de haber dicho eso y alegrarse de ello, exigiendo que retirara esas manifestaciones, amenazando con presentar una denuncia por injurias.

El alcalde Toni Pérez ha intervenido defendiendo a Caselles y señalando que su concejal no había acusado a nadie de haberlo dicho, sino que ella no había sido quien lo dijo, lo que ha llevado al PSOE a dejar el pleno al no haber rectificación.

Rifirrafe

Esto se ha trasladado después a una batalla de comunicados entre el PSOE y el PP. Los socialistas han explicado que han abandonado el pleno cuando en el último punto del orden del día Caselles, "sin venir a colación, les ha acusado de haber gritado en los pasillos de la primera planta 'nos ha tocado el gordo', como alegrándose por una decisión terrible para el futuro de la ciudad. Sin pruebas, ni imágenes ni grabaciones que justifiquen una acusación de tal calibre".

La portavoz del PP, Lourdes Caselles (izq), y la del PSOE, Cristina Escoda / INFORMACIÓN

“Le he exigido a la señora Caselles que retirara las palabras que se había inventado y, amparada por el alcalde, se ha negado. No podemos tolerar que se diga en un órgano oficial como el pleno municipal cualquier ocurrencia, y más si es tan grave como esta, y que además se corresponde con una absoluta falsedad, que tan solo pretende dañar la imagen este grupo político, en un intento desesperado de desviar la atención de su mala gestión”, ha explicado la portavoz Escoda.

“Ni hay testimonios ni pruebas de tal afirmación. Este grupo que represento ha demostrado estar más preocupado por la situación económica del Ayuntamiento que el propio Gobierno municipal, como hemos demostrado en todas nuestras manifestaciones, siempre responsables”, ha añadido.

Le he exigido a la señora Caselles que retirara las palabras que se había inventado y, amparada por el alcalde, se ha negado Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

Escoda ha explicado que este “bulo” que "trata de propagar el PP sigue el mismo esquema que se sigue a nivel general: primero elaboran la mentira, después algún alguien la cuelga en un blog o en las redes sociales y, finalmente, el político del PP se hace eco como si fuera información veraz", ha manifestado el PSOE.

El Grupo Socialista "ha puesto en manos de sus servicios jurídicos los hechos para, si lo consideran oportuno, emprender acciones legales contra Caselles y contra el edil Juan Díaz, quien publicó recientemente un artículo injurioso en los mismos términos y sin ningún testimonio ni base, más que sus propios sueños y fantasías”. “Lamentamos que al PP de Toni Pérez le esté saliendo todo mal en esta legislatura. Lamentamos que el resultado de su nefasta gestión lo van a estar pagando nuestros hijos y nietos. Pero ese nerviosismo no tiene por qué convertirse en una fábula inventada”, ha terminado Escoda.

Respuesta

Por su parte el PP ha respondido ante la "actitud" de los ediles del PSOE. La portavoz adjunta popular, Mónica Gómez, ha lamentado “la agresividad y los insultos habituales del grupo socialista, que provocan un desprestigio constante de la institución”.

Esto es un enfado ‘fake’, una salida de tono que la ciudad no se merece por parte de unos concejales que han vuelto a demostrar que no están a la altura Mónica Gómez — Portavoz adjunta del PP de Benidorm

Se ha referido la edil popular "a la frase dicha por la portavoz socialista dirigida a la portavoz del gobierno, cuando ha señalado: 'Mire, señora Caselles, la verdad es que dice unas tonterías…', que ha motivado la intervención del alcalde. Y también a las lanzadas por el portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, al aludir a 'la caradura' de la concejal popular, en otro momento del debate plenario o al referirse, textualmente, a que 'en algunos expedientes muy concretos, también de Urbanismo, van a por quien haga falta hasta sus últimas consecuencias, aunque no haya nada'".

La portavoz adjunta ha recordado que este “no es el primer numerito que montan” y ha señalado que “tanto la institución del pleno como el Ayuntamiento y la ciudad se merecen más respeto y seriedad por parte de los concejales socialistas”.

Excusa

En su opinión, la postura adoptada por el PSOE “suena a excusa para no tener que votar a favor del punto que se estaba debatiendo, como habían anunciado con anterioridad durante el debate” para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la flexibilización de las reglas fiscales para destinar el remanente de Tesorería a ayudar a los vecinos por la subida de precios con motivo del conflicto en Irán.

“Esto es un enfado ‘fake’, una salida de tono que la ciudad no se merece por parte de unos concejales que han vuelto a demostrar que no están a la altura del cargo que ocupan”, ha insistido la edil popular.

Mónica Gómez ha precisado que su compañera Caselles “no ha insultado a nadie y se ha limitado a señalar que no fue ella la que dijo ‘nos ha tocado el gordo’, cuando se conoció la sentencia del APR7” de Serra Gelada.

El pleno tras marcharse el PSOE, con solo el PP y Vox / INFORMACIÓN

“La señora Escoda se ha dado por aludida y su postura ha faltado al respeto al pleno y al pueblo de Benidorm al levantarse e irse y no votar ni dar la cara como es su deber”, ha continuado Gómez, que ha instado a los máximos dirigentes del PSPV-PSOE a que “introduzcan un poco de cordura en este grupo municipal”.

Además, la edil ha afeado y lamentado la conducta de algunos concejales socialistas al abandonar la sala de malos modos “porque han llegado a arrojar el dispositivo móvil municipal que tienen a su disposición contra la mesa y empujar sillas, pudiendo dañar el mobiliario que es de todos”.

Así, sin el PSOE y con solo Vox en la bancada de la oposición, se ha votado la moción, que ha salido adelante. Y también se ha dado cuenta, entre otras, del auto judicial por el que se homologa el acuerdo extrajudicial alcanzado por las partes en fecha 17 de marzo de 2026 y el archivo del procedimiento judicial por la APR7 de Serra Gelada, motivo final del rifirrafe, pero ya sin presencia del PSOE.