Más de 500 personas participan en Altea en las actividades del 8M organizadas por la Concejalía de Igualdad

La Concejalía de Igualdad de Altea ha cerrado el programa de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres con una participación de más de 500 personas. La programación, desarrollada entre el 3 y el 27 de marzo, ha incluido una amplia variedad de propuestas culturales, educativas y comunitarias dirigidas a toda la ciudadanía.

Según ha explicado la concejala del área, Anna Lanuza, el objetivo principal ha sido “reflexionar, compartir experiencias y continuar avanzando hacia una sociedad más igualitaria”. En este sentido, ha destacado que las actividades “también han servido para visibilizar las desigualdades que aún sufren muchas mujeres, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Durante todo el mes se han llevado a cabo conciertos, presentaciones de libros, el Encuentro de Mujeres comarcal celebrado en Callosa d’en Sarrià, así como el acto central ‘Mujeres que se hacen sitio’. Además, se han impulsado iniciativas en los institutos del municipio y talleres dirigidos especialmente a mujeres migrantes, generando espacios de participación, diálogo y sensibilización en torno a la igualdad de género.

Intervencion de la concejala de Igualdad de Altea, Anna Lanuza, en uno de los actos organizados para conmemorar el 8M. / D.C.

Lanuza ha valorado muy positivamente la implicación ciudadana, subrayando que “la gran respuesta a las actividades del 8M demuestra que la Igualdad es una cuestión que atañe a toda la sociedad”. No obstante, ha recordado que todavía persisten importantes desigualdades estructurales, como la brecha salarial y laboral, o la carga desigual de los cuidados.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, a pesar de los avances conseguidos, “todavía persisten desigualdades estructurales con una brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres”, además de que la responsabilidad principal de las tareas de cuidados “continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, sin olvidar la peor parte que son las violencias machistas”. Al respecto ha destacado la gravedad de las violencias machistas, señalando que “en lo que va de año ya se han registrado 11 mujeres asesinadas. En esta línea, las presentaciones de los libros El miedo de mi vida, de Mónica Muñoz, y La pornografía, un problema global social, de Lidia Delicado, han servido para abordar esta problemática y hablan de la lacra de la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres”.

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Anna Lanuza ha manifestado, por último, que desde la Concejalía de Igualdad “se insiste en la necesidad de seguir impulsando políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades. El 8M es una jornada de reivindicación, pero también un recordatorio de que el trabajo debe mantenerse durante todo el año”, ha concluido la concejala.