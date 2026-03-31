Altea licita la recuperación del acueducto romano de Els Arcs con una inversión de 138.000 euros

El Ayuntamiento de Altea ha sacado a licitación el proyecto de intervención en el acueducto romano de Els Arcs, una actuación destinada a su recuperación, consolidación estructural y puesta en valor como elemento patrimonial singular del municipio.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 138.036,52 euros, financiado en parte mediante una subvención de 97.463,12 euros concedida en 2025 dentro del programa Plan Restaurar, orientado a la conservación de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana. El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha señalado este martes que para ejecutar las obras, “el pasado día 24 comenzó el plazo para la presentación de ofertas, y permanecerá abierto hasta el 13 de abril. Una vez adjudicados los trabajos, la empresa ganadora dispondrá de un plazo de ejecución de tres meses para completar la intervención”, ha apostillado.

Según ha explicado el edil, la intervención se centrará “en un ámbito reducido del conjunto, concretamente en siete pilastras situadas en las inmediaciones de la ermita de San Isidro, con el objetivo de garantizar la estabilidad del monumento y mejorar su integración en el entorno”. Entre las actuaciones previstas destacan “la reconstrucción de dos pilas caídas, la consolidación y recalce de cinco estructuras, la excavación arqueológica con creación de un foso para la documentación de restos enterrados y la recolocación de elementos desprendidos”. Además, se llevarán a cabo mejoras “en el entorno inmediato, como el rasanteado del terreno, la reorganización del tráfico rodado y la instalación de delimitadores para proteger el área”.

Jose Orozco ha indicado que el proyecto “contempla también la adecuación de infraestructuras existentes, incluyendo el desplazamiento de casetas de riego y el soterramiento de la acequia mediante un sifón. A ello se sumará una intervención divulgativa con la instalación de señalética, un tótem informativo y paneles interpretativos que permitirán acercar el valor histórico del conjunto a vecinos y visitantes”, y ha añadido que con esta actuación, “el consistorio refuerza su compromiso con la protección del patrimonio local y la difusión de su valor histórico”.

Un acueducto romano de gran valor histórico y arqueológico

Los restos del Aqüeducte dels Arcs constituyen uno de los elementos más significativos de la ingeniería hidráulica romana conservados en la comarca de la Marina Baixa. Se trata de una infraestructura de época del Alto Imperio Romano, datada en torno al siglo III d. C., declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011.

Una de las pilastras del acueducto romano Els Arcs de Altea. / Diego Coello Calvo

El acueducto formaba parte de un sistema de abastecimiento de agua que captaba recursos del río Algar con el objetivo de abastecer distintos asentamientos romanos, entre ellos el poblado del Tossal de la Pila y el núcleo romano del Albir.

En la actualidad, el conjunto se encuentra en estado de ruina, aunque conserva importantes evidencias constructivas: 28 bases de pilares, restos de arcuationes y estructuras desplazadas o colapsadas. Los restos se distribuyen a lo largo de unos 520 metros, con diferencias de cota que permiten estimar que el acueducto alcanzaba alturas de entre 10 y 15 metros en su tramo de cruce del barranco de Els Arcs.

La técnica constructiva revela una obra de ingeniería avanzada para su época, con pilares realizados mediante piedras de pequeño tamaño unidas con mortero de cal y arena, y un núcleo interno de conglomerado de piedras y gravas. Algunos pilares conservan anchuras de entre 1,55 y 1,65 metros, aunque la erosión y el paso del tiempo han alterado sus dimensiones originales.

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El conjunto no solo tiene valor arquitectónico, sino también etnológico, al formar parte de la red de ingeniería hidráulica desarrollada durante la romanización, clave en la transformación del territorio y en la gestión del agua en la antigua Hispania.