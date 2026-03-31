De camino a caminazo: el acceso al puerto de La Vila tendrá un vial de 12 metros de ancho

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha licitado la redacción del proyecto de ejecución del vial de acceso al puerto del municipio, un paso que definirá las futuras obras necesarias para dotar a uno de los puntos estratégicos más importantes del municipio de un acceso acorde a su actividad económica.

El alcalde, Marcos Zaragoza, explica que el nuevo vial es uno de los proyectos "más importantes que vamos a ejecutar. El acceso a la zona portuaria es clave para nuestra economía local, pero también para nuestro deporte, nuestro patrimonio y para los vecinos".

Zaragoza apunta que La Vila tiene "uno de los puertos más importantes" de la Comunidad Valenciana "y no podemos seguir contando con un acceso que es más un camino que un vial en condiciones. Nuestro puerto se merece que pongamos todos nuestros esfuerzos en mejorar algo tan básico como es una entrada y salida".

Este proyecto integra la zona portuaria en la trama urbana y comparte la filosofía de la Generalitat de que los puertos sean un barrio más del municipio. "Con este nuevo vial potenciaremos aún más el sector pesquero, la industria, el turismo, deporte y la investigación subacuática centrada en el pecio Bou Ferrer", añade.

Periodo de ejecución

La licitación ya ha sido aprobada con un presupuesto base de 72.600 euros y los interesados tienen hasta el 14 de abril para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución es de seis meses.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indica que el nuevo vial de acceso al puerto contará con un recorrido lineal de 810 metros y se actuará sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados. Este vial conectará la glorieta de la N-332a, a la entrada del polígono industrial El Torres, con la entrada a la zona portuaria.

Vial de acceso al puerto de La Vila / INFORMACIÓN

La actuación prevé la creación de una calle de 12,5 metros de ancho destinada al tráfico rodado, estando destinada específicamente para el tránsito de camiones y vehículos pesados que operan en el Puerto.

Pero también tendrá en cuenta la movilidad sostenible con carriles bici y amplias aceras para garantizar la seguridad y accesibilidad peatonal. Además, se incluirá nuevo alumbrado, las redes de saneamiento, abastecimiento de agua y pluviales y jardinería. El pliego recoge la posibilidad de incluir innovaciones tecnológicas en el proyecto.

Escena urbana

Zaragoza indica que con esta nueva infraestructura "damos un paso importante para mejorar uno de los accesos más importantes del municipio. Y no vamos a dejar de lado la mejora de la escena urbana y la accesibilidad". Precisamente, "no solo se mejora el acceso a la zona portuaria, sino también permitirá tener un vial acorde a la celebración de eventos deportivos de mar".

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El primer edil destaca que este proyecto no es el único que van a ejecutar en esta zona, ya que se une a otras mejoras de movilidad y accesibilidad como la realizada en el bulevar del polígono de El Torres o la puesta en marcha de las obras para construir una rotonda de acceso a Talaies y la zona industrial. "Cuando la industria se mueve, como está ocurriendo, la ciudad debe avanzar al mismo ritmo. Y eso es en lo que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo", concluye.