Este es el tramo de carretera que el Gobierno central cede a La Vila Joiosa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de La Vila Joiosa lo que faltaba de la travesía de la antigua N-332. Esto va a permitir al Ayuntamiento transformar lo que ahora es una carretera en calle, mejorando accesos o implantando carriles bici.

Así, la medida incluye el traspaso de la titularidad de un tramo de la carretera N-332A, así como tramos de los ramales R-10, R-8 y R-6 del enlace norte de la ciudad. Se trata de la zona entre la rotonda de los tanatorios hasta la rotonda de La Cala.

El tramo cedido, que tiene una longitud de 560 metros con una superficie estimada de 11.224 metros cuadrados, según han informado este martes el Ministerio.

Esto va a permitir adaptar estos viales para la implantación de instalaciones y carriles bici por ejemplo, o adecuando los accesos a las actividades comerciales Pedro Ramis — Concejal de Urbanismo de La Vila Joiosa

Por su parte el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha destacado la "buena predisposición" por parte del Ministerio para llevar a cabo esta cesión solicitada por el Ayuntamiento.

El concejal ha recordado que esta cesión "fue impulsada en el propio Ayuntamiento en 2024 y viene a completar la cesión de toda la antigua Nacional 332".

Así, ha destacado que "esto va a permitir adaptar estos viales para la implantación de instalaciones y carriles bici por ejemplo, o adecuando los accesos a las actividades comerciales, haciendo que los viales sean más propios de calles que de carreteras".

Mapa del tramo cedido / INFORMACIÓN

En concreto, se trata de un tramo de la N-332A desde el kilómetro 143 hasta el 143,5, en el límite con el término municipal de Finestrat; el ramal R-10 hasta el kilómetro 0,13; el ramal R-8 hasta el kilómetro 0,17; y el ramal R-6 desde el kilómetro 0,21 hasta su unión con la N-332A en el kilómetro 143.

Así, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa "asume la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento", han explicado desde el ministerio.

"Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado", han añadido desde el Gobierno central. Ahora, este tramo pasa a ser de competencia municipal.