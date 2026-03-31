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Charly "a secas", de Benidorm, uno de los ocho tentadores de "La Isla de las Tentaciones 10": “No he leído el Kama-sutra, pero lo he practicado entero”

Futbolista, amante de los videojuegos y youtuber, Carlos (CharlyAsekas en las redes sociales) ya se presenta como "Personaje público" en Instagram

Charly, el nuevo tentador alicantino de &quot;La isla de las tentaciones&quot;.

Charly, el nuevo tentador alicantino de "La isla de las tentaciones". / TELECINCO

J. A. Giménez

J. A. Giménez

“No he leído el Kama-sutra, pero lo he practicado entero”. Con esta tan humilde como esclarecedora declaración de intenciones se presenta Charly, uno de los ocho tentadores que pondrán a prueba la fidelidad de las parejas participantes en "La Isla de las Tentaciones 10" de Telecinco.

Futbolista, amante de los videojuegos y youtuber, Carlos (CharlyAsekas en las redes sociales) llegó a jugar en Segunda Regional tras pasar por el CF La Nucia y el CF Foietes de Benidorm.

"Me dicen Charly porque había otro en mi equipo de fútbol más mayor que yo que se llamaba Carlos, entonces, me puse Charly pero quedaba soso así a asecas, por lo tanto, efectivamente, me puse CharlyAsekas". Así explica el nombre con el que se le conoce en las redes.

Juega de defensa y tuvo una lesión de rodilla a finales de septiembre del año pasado que le obligó a perderse el resto de la temporada.

Seguidor del programa, al parecer es amigo o conocido de los dos anteriores concursantes alicantinos del programa, Juanjo y Dairon:

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En Instagram, con poco más de 3.000 seguidores, ya se presenta como "Personaje público".

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