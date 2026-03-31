Charly "a secas", de Benidorm, uno de los ocho tentadores de "La Isla de las Tentaciones 10": “No he leído el Kama-sutra, pero lo he practicado entero”
Futbolista, amante de los videojuegos y youtuber, Carlos (CharlyAsekas en las redes sociales) ya se presenta como "Personaje público" en Instagram
“No he leído el Kama-sutra, pero lo he practicado entero”. Con esta tan humilde como esclarecedora declaración de intenciones se presenta Charly, uno de los ocho tentadores que pondrán a prueba la fidelidad de las parejas participantes en "La Isla de las Tentaciones 10" de Telecinco.
Futbolista, amante de los videojuegos y youtuber, Carlos (CharlyAsekas en las redes sociales) llegó a jugar en Segunda Regional tras pasar por el CF La Nucia y el CF Foietes de Benidorm.
"Me dicen Charly porque había otro en mi equipo de fútbol más mayor que yo que se llamaba Carlos, entonces, me puse Charly pero quedaba soso así a asecas, por lo tanto, efectivamente, me puse CharlyAsekas". Así explica el nombre con el que se le conoce en las redes.
Juega de defensa y tuvo una lesión de rodilla a finales de septiembre del año pasado que le obligó a perderse el resto de la temporada.
Seguidor del programa, al parecer es amigo o conocido de los dos anteriores concursantes alicantinos del programa, Juanjo y Dairon:
En Instagram, con poco más de 3.000 seguidores, ya se presenta como "Personaje público".
Suscríbete para seguir leyendo
- El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
- El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
- Procesiones de Lunes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
- Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante
- La transformación de Zara en edificio universitario
- El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo
- El Almendro 'vuelve a casa': Xixona recupera el terreno de la antigua fábrica de turrones
- La soledad avanza en Alicante: 250.000 personas viven solas