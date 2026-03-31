Finestrat inyecta 4,4 millones de euros para estas inversiones

El Ayuntamiento de Finestrat ha acordado inyectar 4,4 millones para inversiones y servicios, entre ellos la climatización de colegios, instalaciones deportivas y en parques y jardines. El pleno ha aprobado este martes en sesión ordinaria una modificación presupuestaria de 4,4 millones que saldrá del remanente de Tesorería y que permitirá abordar diferentes proyectos a lo largo de este año, según ha informado el ejecutivo municipal.

Al término de la sesión plenaria, la alcaldesa Nati Algado afirmó que “aprobamos en el pleno de hoy esta modificación presupuestaria que ha sido posible porque hemos salido del Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda. Son 4,4 millones que van directamente destinados a mejorar servicios básicos, seguridad, infraestructuras y bienestar social”. En palabras de la primera autoridad local, “es una inversión responsable, equilibrada, pensada en todos los vecinos y vecinas de Finestrat”.

A continuación, la alcaldesa ha enumerado las infraestructuras y servicios a los que va destinados estos recursos económicos: 600.000 euros a asfaltado de caminos y vías públicas; 400.000 a parques y jardines, sobre todo en la zona de urbanizaciones; 200.000 a infraestructuras hidráulicas; 90.000 euros a alumbrado en partidas rurales; 90.000 a cámaras de vigilancia de tráfico; y 700.000 € a climatización de los colegios públicos.

Proyectos

“Nos preocupa la Educación”, ha señalado Algado. “Por eso destinamos 700.000 € a instalar aire acondicionado en los dos colegios públicos, Puig Campana y Balcó de Finestrat, además de 50.000 € para la cubierta de un centro educativo que es necesario renovar. Nos preocupa la seguridad. Por eso, 90.000 € van destinados a sistemas de vigilancia del tráfico. Siempre tenemos presente la acción social. Por eso, para reducir el impacto de la escalada de precios aumentamos las ayudas sociales, el apoyo a asociaciones y clubes locales y las medidas dinamizadoras de la economía local”, ha explicado la alcaldesa. Las inversiones en materia deportiva también son clave con la consignación de 350.000 € que irán destinadas al complejo polideportivo de La Foia.

Por último, Algado puso en valor la gestión económica: “Conseguimos incrementar esta dotación económica para el presupuesto 2026 sin subir impuestos, esto es clave, y sin recurrir a endeudarnos. Con todo ello, ponemos en valor una gestión muy eficiente de los recursos económicos del municipio, que nos ha permitido tener las cuentas así de saneadas. Es nuestra forma de devolver a la ciudadanía lo que se ha gestionado durante todos estos años con mucho rigor".

Esta modificación presupuestaria que asciende a 4.476.930,39 € ha salido adelante con los votos a favor del grupo municipal popular y en contra del grupo municipal socialista.