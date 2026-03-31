El impulso para el proyecto de Benidorm y Veolia que busca garantizar el agua frente al cambio climático

El Ayuntamiento de Benidorm y Veolia, la concesionaria del Ciclo Integral del Agua, han logrado una subvención de fondos europeos de 60.000 euros cada uno para el desarrollo del proyecto Caesar (Climate Adaptation and Economic Solutions for Adaptative Resilience), que se enmarca en el prestigioso programa Horizon Europe.

Para el desarrollo de este proyecto el Ayuntamiento y Veolia se presentaron en consorcio -liderado por el Centro Vasco para el Cambio Climático- con otras 20 entidades europeas públicas y privadas, para la aplicación de marcos metodológicos en 9 casos de estudio concretos. Este consorcio persigue diseñar mecanismos financieros innovadores para atraer inversión privada hacia estrategias de adaptación climática.

El proyecto Caesar tiene una duración prevista de 36 meses y un presupuesto global de tres millones de euros. En el caso del Ayuntamiento y de Veolia, ambas entidades cuentan con una asignación de 60.000 euros cada una para el desarrollo de sus actividades técnicas dentro del consorcio.

José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo del Agua, ha calificado de “clave” la participación de Benidorm en este programa ya que “somos el actor principal del Caso de Estudio 2, cuyo reto es asegurar un suministro de agua resiliente ante la amenaza de cambio climático”.

El objetivo es diversificar las fuentes hídricas de la ciudad y garantizar el acceso continuo a agua de alta calidad, reduciendo de forma drástica la vulnerabilidad del municipio ante los períodos de sequía José Ramón González de Zárate — Concejal de Ciclo del Agua de Benidorm

Como consecuencia del clima mediterráneo semiárido de Benidorm, la ciudad se enfrenta a una grave escasez de agua, aumento de temperaturas y sequías prolongadas, a lo que añade la presión de un modelo turístico que eleva la población de 70.000 habitantes a cerca de 400.000 en algunas épocas del año.

González de Zárate ha señalado que para hacer frente a este desafío, la solución de adaptación liderada por el Ayuntamiento consiste “en establecer infraestructuras de sistemas avanzados de agua regenerada”. El objetivo, ha resaltado, es “diversificar las fuentes hídricas de la ciudad y garantizar el acceso continuo a agua de alta calidad, reduciendo de forma drástica la vulnerabilidad del municipio ante los períodos de sequía”.

Oportunidad de inversión

El objetivo principal del proyecto Caesar es superar el déficit de financiación pública y mostrar que la adaptación climática es también una oportunidad de inversión compartida y rentable. “Es por ello que el modelo de Benidorm destaca por su innovación financiera mediante la colaboración público-privada” ha dicho el edil, que ha opinado que a través de este mecanismo innovador “se estima que se podrán movilizar unos 7,2 millones de euros de inversión privada para el despliegue de estas infraestructuras hídrica en la ciudad”.

Otro de los objetivos perseguidos con el caso de Estudio de Benidorm es que la ciudad actúe como un ‘sitio de demostración’ a nivel europeo. “Esperamos que las soluciones tecnológicas de regeneración de agua y los marcos de financiación público-privada desarrollados durante estos 36 meses sirvan como modelo replicable y escalable para otras ciudades costeras y destinos turísticos del Mediterráneo que se enfrenten a problemas similares” ha explicado González de Zárate.

El proyecto Caesar no solo implementará la infraestructura técnica sino que también fomentará los ‘Diálogos de Resiliencia Climática’ para rediseñar cómo se comparten los riesgos y responsabilidades entre la administración, los actores privados y la sociedad civil, “lo cual consolida el liderazgo de Benidorm en sostenibilidad turística y resiliencia climática” ha finalizado el edil.