El vídeo de Saturday Night Live UK que se burla de las vacaciones de los británicos en Benidorm (y arrasa en redes)

Una cerveza en la mano -da igual la hora del día o de la noche- en un pub inglés, la camiseta del equipo de la Premier de turno puesta las 24 horas y el inglés como único idioma posible aunque estés en Benidorm. El nuevo y celebradísimo vídeo de Saturday Night Live Reino Unido, programa basado en la versión estadounidense y estrenado en la cadena Sky One el pasado 21 de marzo, ha puesto el foco en uno de los clásicos del verano patrio: las vacaciones de los británicos en la costa española.

La pieza, en clave completamente satírica, exagera todos los clichés asociados a este tipo de turismo. Desde la obsesión por el “full English breakfast” incluso en pleno Mediterráneo hasta las jornadas interminables de sol, piscina y alcohol, el sketch construye un retrato reconocible —y por momentos incómodo— para cualquiera que haya pasado por zonas turísticas de España.

"Igual que en Inglaterra, pero en España"

El humor funciona precisamente por esa exageración. Los personajes aparecen como turistas incapaces de adaptarse al entorno: no prueban la gastronomía local, apenas interactúan con la cultura del país y viven unas vacaciones encapsuladas en bares, hoteles y zonas diseñadas casi exclusivamente para ellos.

Uno de los elementos más comentados es cómo el vídeo juega con la idea de España como “parque temático” para ingleses en el que todo gira en torno a beber barato, quemarse al sol y repetir rutinas que podrían hacerse en Reino Unido, pero con mejor clima. Una caricatura que conecta directamente con la imagen que durante años ha acompañado al turismo británico en destinos como Alicante, Benidorm o Magaluf.

El vídeo comienza con un grupo de británicos en el aeropuerto de Bristol, dispuestos a embarcarse rumbo a España, "el lugar más hermoso del mundo, un país de arte, cultura y delicias culinarias".

"Y cuando lleguemos allí, solo hay un lugar al que vamos a ir: un pub de temática inglesa", reza el estribillo de la canción que vehícula el gag cómico.

"Es igual que el pub de mi casa, pero con calor", dice uno de los actores mientras se quita la camisa para mostrar una prominente barriga cervecera.

Tras recorrer más tópicos, el contrapunto lo da una mujer que "tras un año de Duolingo" observa cómo no se están empapando absolutamente nada de la cultura local. Tras darle la razón, todos se aprestan a seguir a uno de ellos (nada menos que interpretado por el actor norirlandés Jamie Dornan, el protagonista de "50 Sombras de Grey"), que tiene claro cómo pueden ampliar sus horizontes: ir a un pub... irlandés.

Reacciones en redes: "Esto no es un sketch, es un documental"

La reacción en redes no se ha hecho esperar y ha sido, además de multitudinaria, prácticamente unánime: el vídeo ha hecho reír, pero también ha tocado una fibra sensible. Comentarios como “100% exacto” o “esto no es un sketch, es un documental” se repiten entre usuarios que aseguran haber vivido exactamente esas escenas en destinos como Benidorm, Mallorca o la Costa Brava. Muchos destacan además lo pegadizo del tema —“han sacado un temazo”, “no puedo dejar de escucharlo”—, mientras que otros celebran la capacidad de reírse de sí mismos: “como británico, esto es muy realista”. También hay voces críticas que lo consideran “penoso” o una burla hacia la clase trabajadora, aunque son minoría frente a una oleada de mensajes que lo califican de “brillante”, “genial” o “divertidísimo”. En conjunto, el consenso es claro: la sátira funciona porque, exagerada o no, resulta incómodamente cercana a la realidad.

Porque detrás de la risa hay algo más reconocible: una forma de viajar que sigue siendo masiva y que, en zonas concretas del litoral, forma parte del paisaje cotidiano cada verano.

SNL UK no descubre nada nuevo, pero lo resume en pocos minutos con una idea clara: a veces, el turismo dice más del visitante que del destino.