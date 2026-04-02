«La Passió» de La Nucía estrena dos nuevas escenas ante cientos de espectadores

«La Passió» de La Nucía volvió a llenar de público, en la noche del jueves 2 de abril, la plaça Major y el monte Calvari con una edición especial en la que se estrenaron dos nuevas escenas: «La Premonició de Claudia» y «Jesús davant Herodes». Más de 100 actores y actrices amateurs participaron en esta representación teatral al aire libre, que en 2026 ha alcanzado su 26 edición y que volvió a escenificar, bajo la luz de la luna llena, las últimas horas de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

Con entrada libre y gratuita, el acto volvió a reunir a cientos de personas atraídas por la singularidad de una propuesta que combina teatro, música, baile, luz y fuego en un entorno muy particular. El año pasado, además, «La Passió» llamó la atención del canal franco-alemán ARTE, que grabó un amplio reportaje sobre esta representación de la Semana Santa nuciera.

La escenificación estuvo coordinada por las concejalías de Cultura y Fiestas de La Nucía, con la colaboración de la Parroquia de La Nucía, el Grup Scout La Nucía, el Grupo de Teatro de La Nucía y els Majorals 2026 Penya Els Festers. El espectáculo volvió a aprovechar dos escenarios únicos del municipio: la plaça Major, con su imponente escalinata de piedra, y el paraje natural del monte Calvari, con vistas hacia La Nucía, la bahía de Altea y buena parte de la comarca.

En total se representaron 16 escenas. Ocho de ellas se desarrollaron en la plaça Major, donde este año se incorporaron las dos novedades junto a otras ya tradicionales como Llavatori de Peus, L’Últim Sopar, Monte de les Oliveres, el Prendiment de Jesús, les Negacions de Sant Pere y el Judici i Condemna de Pilat. La escalinata de piedra de la iglesia volvió a convertirse durante unas horas en el templo romano de Pilatos, reforzada por un juego de luces y música que aportó mayor solemnidad a la puesta en escena.

Después, la representación continuó con «La primera caiguda de Jesús» en la subida, en la esquina de la avenida Església con el carrer Joaquín Berenguer. Las otras seis escenas se desarrollaron en las curvas del monte Calvari: «Cirineo», «Verónica», «Segona caiguda», «Clavant a Jesús en la Creu», «Jesús es crucificat» y «Baixada de la Creu».

El director volvió a ser Toni Zaragozí, que suma ya 26 ediciones al frente de «La Passió de La Nucía». Esta representación nació en 1998 como iniciativa del Grup Scout La Nucia, junto a aficionados al teatro y vecinos del municipio, con el respaldo del Ayuntamiento. Tras el parón de tres años por la pandemia, se retomó en 2023 y se ha consolidado de nuevo como uno de los actos más singulares de la Semana Santa local.

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Semana Santa en La Nucía

La programación continuará este viernes 3 de abril con la Procesión del Santo Entierro, tras la misa de las 18 horas, y el domingo 5 de abril, a las 10.30 horas, con la Procesión del Encuentro, en la que se celebrará «l’Ambaixà», a cargo este año de la niña Jimena Soria Such, acompañada de dos ángeles