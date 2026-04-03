L’Alfàs del Pi valora de forma positiva el servicio de agua de Veolia, con un 7,48 de media

Veolia, compañía suministradora del servicio de agua en Alfàs del Pi, ha llevado a cabo recientemente su «Encuesta de Satisfacción de Clientes» correspondiente al año 2025 en el municipio, estudio que realiza anualmente para conocer la opinión de los usuarios.

Con el objetivo de conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado, se ha entrevistado a una muestra de 101 clientes, definida como mayores de edad de viviendas particulares y decisores en la contratación de suministros.

Con carácter general, la satisfacción global de los usuarios del servicio alcanza una nota media de 7,48 sobre 10. De esta manera, el 48% de los encuestados se muestran satisfechos con el servicio prestado, y un 52% lo consideran aceptable, lo que supone que la totalidad de las valoraciones (el 100%) resultan positivas o en un rango de aceptación favorable.

Del mismo modo, el indicador de fidelidad hacia la compañía presenta un resultado destacado, con una nota media de 7,0. Además, un 10% de los usuarios considera que el servicio ha mejorado en el último año. En cuanto a la predisposición a recomendar los servicios de la empresa, el Índice Promotor Neto (NPS) se ha situado en un -13%

Con respecto a la valoración que los ciudadanos de Alfàs del Pi hacen de los servicios específicos que presta la compañía, los atributos de servicio técnico son los mejor valorados. La continuidad del suministro encabeza la lista alcanzando un notable 8,14 sobre 10, y le sigue muy de cerca la satisfacción con la presión con la que el agua llega a su casa, con un 7,61 de media. La claridad de la factura y la facilidad de comprensión (7,31) o la calidad del agua (6,89) también se encuentran entre los indicadores más destacados.

El suministro de agua se posiciona, de hecho, como el servicio municipal con el que los ciudadanos están más satisfechos, ya que un 49% lo sitúa en primer lugar, liderando el ranking con una cómoda ventaja por delante de otros servicios como la electricidad o la limpieza de calles.

En el ámbito de la responsabilidad social y la imagen corporativa, la preocupación por el medio ambiente y la biodiversidad se sitúa como el atributo mejor valorado de Veolia por los ciudadanos de Alfàs del Pi, encabezando esta lista con una nota media de 6,27 sobre 10. Asimismo, en lo relativo a los servicios de valor añadido que los clientes consideran más importantes, destaca el servicio de alertas de la compañía vía SMS o correo electrónico, elegido como prioridad por un 37% de los encuestados.

Por su parte, el ámbito de la «Atención al Cliente» ha revelado que el canal preferido para la realización de gestiones con la empresa es el canal telefónico (58%), distanciándose considerablemente de las siguientes opciones preferidas por los usuarios, como el área de clientes en la web (10%) o el chat en la web (5%).