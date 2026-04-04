El encuentro artístico “Arte al Aire Libre” llena de vida La Vila

El espacio en torno a la iglesia de La Vila Joiosa se ha convertido este sábado en un museo al aire libre durante el encuentro artístico “Arte al Aire Libre”, un evento que fusionó pintura, cultura y gastronomía en una experiencia sensorial abierta a vecinos y visitantes.

A lo largo de la jornada, ocho artistas locales llenaron las calles de color, creatividad y emoción, transformando cada rincón del casco antiguo en un vibrante lienzo urbano. El público pudo disfrutar en directo del talento de los creadores, seguir sus procesos y descubrir cómo el arte cobra vida frente a sus ojos.

El sabor corrió a cargo de Marcos Tonda, la histórica casa chocolatera desde 1793 de La Vila Joiosa, símbolo de calidad y tradición artesanal y además de sus productos diferenciales ofreció un original taller de “pintar con chocolate”, en el que pequeños y mayores exploraron el arte desde una perspectiva deliciosa y creativa. Una experiencia que demostró cómo el chocolate también puede ser un medio de expresión artística y una forma de conexión cultural.

El evento fue posible gracias a la colaboración entre el ayuntamiento de La Vila Joiosa y la organización de Seaward Suites, la joven compañía hotelera comprometida con la promoción del arte y el talento local, y la galería Rincón del Arte J. Morales, una institución con más de medio siglo de historia (fundada en 1968), reconocida por su pasión por el arte.

A lo largo de los años, esta galería ha apoyado a generaciones de artistas mediante la exposición y venta de sus obras en su espacio, cuidando y enmarcando las obras con su taller artesanal de enmarcación. Además de lo antes dicho, es una empresa que no solo muestra arte sino te invita a vivirlo ofreciendo experiencias creativas que no solo te sumergen en el mundo del arte sino que te hace vivirlo en primera persona.

Por su parte, Seaward Suites reafirmó su compromiso con el arte y la cultura acogiendo parte de la exposición en el histórico edificio “Castelar Palace", su hotel insignia que al igual que todos sus establecimientos están dentro del casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural. Además de su privilegiada ubicación y su excelente elegancia y presencia, el Castelar Palace se distingue por integrar el arte en cada rincón: organiza exposiciones, colabora con artistas locales e invita a los huéspedes a vivir experiencias donde cultura e inspiración creativa se dan la mano.

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Los alojamientos y apartamentos de Seaward Suites ofrecen una estancia que trasciende lo convencional, convirtiéndose en un refugio para quienes buscan belleza, confort y cultura en un mismo lugar. Con esta edición, “Arte al Aire Libre” se consolida como una de las citas culturales de referencia en la costa alicantina y refuerza la imagen de La Vila Joiosa como un destino donde arte, tradición y gastronomía conviven en perfecta armonía.