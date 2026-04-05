Mercat Gastronòmic i Tradicional de Finestrat 2026: tradición, música y gastronomía en el casco histórico

Finestrat se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados. El Mercat Gastronòmic i Tradicional cumple diez años convertido en una propuesta turística, cultural y comercial que ha sabido crecer sin perder su esencia, atrayendo cada vez a más visitantes.

El casco histórico de Finestrat volverá a latir con fuerza el fin de semana del 11 y 12 de abril. Durante dos jornadas, sus calles más emblemáticas se transformarán en un gran escenario al aire libre donde tradición, gastronomía y ocio convivirán en un ambiente festivo pensado para todos los públicos.

En cuanto a la gastronomía, no faltará la elaboración de recetas típicas de la deliciosa cocina finestrense. / INFORMACIÓN

La décima edición del Mercat llega avalada por una trayectoria ascendente que lo ha consolidado dentro del calendario festivo de la Comunitat Valenciana. En la presentación del evento, la alcaldesa Nati Algado destacó el valor de esta cita como punto de encuentro para vecinos y visitantes, invitando a descubrir el municipio desde su vertiente más auténtica.

Las calles del casco antiguo, epicentro de la celebración

El Mercat se desplegará por enclaves tan representativos como el carrer Nou, Sant Vicent, la Plaça del Poble o el carrer Castellets. Un recorrido que permitirá a los asistentes pasear por el corazón histórico del municipio mientras disfrutan de puestos, actuaciones y demostraciones en directo.

Uno de los grandes atractivos volverá a ser la presencia de artesanos que mostrarán técnicas tradicionales como la talla de madera, el vidrio soplado o la forja. Un viaje al pasado que invita a redescubrir oficios que forman parte del patrimonio cultural.

Música, espectáculos y ambiente para todos los públicos

La programación incluye actuaciones musicales en directo con grupos como SWAG, Inusual Band o VSwing 4et, además de animación itinerante durante todo el fin de semana. Entre los momentos más esperados destaca la actuación de la Muixeranga d’Alacant, con sus espectaculares torres humanas.

Las calles más emblemáticas de Finestrat se transformarán en un gran escenario al aire libre donde tradición, gastronomía y ocio. / INFORMACIÓN

El Mercat vuelve a apostar por el público infantil con una amplia oferta de actividades: granja de animales, juegos de madera, talleres, pintacaras y espectáculos como “El Circ de l’Horta”. Los cuentacuentos y las actuaciones musicales, como la de las KPOP Guerreras, completan una agenda pensada para los más pequeños.

Sabores de Finestrat y productos de proximidad

La gastronomía será otro de los pilares del evento. En la Plaça de l’Ajuntament, la Comissió de Festes 2026 La Xirimbela elaborará recetas tradicionales a precios populares. A ello se suman los productos de kilómetro cero que ofrecerá la Associació de Dones de Finestrat, como sobrasada, vermut o cocas típicas.

El Mercat vuelve a apostar por el público infantil con una amplia oferta de actividades. / INFORMACIÓN

Una ruta guiada para descubrir la historia del municipio

Como complemento, se celebrará la Ruta “Descubre Finestrat”, una propuesta turística que permitirá a los visitantes conocer la historia y los rincones más singulares del casco antiguo mediante visitas guiadas durante todo el fin de semana.

La presentación de esta X edición contó con la Alcaldesa, Nati Algado; la concejala de Mercados, Donna R. Plummer; la Presidenta de l’Associació de Dones, Maribel Algado y Menvi Soguez, de la Comissió de Festes 2026 La Xirimbela. / INFORMACIÓN

Un evento con sello local y vocación turística

Organizado por el Ayuntamiento de Finestrat con la colaboración de asociaciones locales, el Mercat es el reflejo de la implicación del tejido social del municipio. Diez años después, la cita no solo se mantiene, sino que refuerza su identidad y su capacidad para atraer a un público cada vez más amplio.

Finestrat se prepara así para celebrar un aniversario que mira al pasado para poner en valor sus tradiciones, pero que también confirma su presente como destino turístico y cultural de referencia en la comarca.