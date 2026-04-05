TM Tower: Descubre la torre residencial más alta de Europa que redefine el skyline de Benidorm

Benidorm ya no es solo el destino turístico por excelencia, se ha transformado en el epicentro del lifestyle mediterráneo de la Costa Blanca. En este escenario de playa y luz constante se alza TM Tower, un proyecto que no solo desafía los límites de la construcción en altura, sino que establece un nuevo estándar en la vivienda de alto nivel. Como la torre residencial más alta de Europa, este edificio no solo transforma el skyline de la ciudad, sino que redefine lo que significa vivir frente al mar con el sello de calidad de TM Grupo Inmobiliario.

Arquitectura que abraza el mar

Situada estratégicamente a tan solo 150 metros de la Playa de Poniente, la TM Tower se ubica en una de las localizaciones más buscadas de todo el litoral mediterráneo. Poniente representa la parte más exclusiva y tranquila de Benidorm: Un extenso paseo marítimo de diseño, arenas doradas y una atmósfera cosmopolita que combina a la perfección la paz del mar con el ritmo de una ciudad que nunca duerme.

Este proyecto de obra nueva en Benidorm ha sido concebido para aquellos que no se conforman con lo convencional. El edificio no es una simple construcción, es una obra de máximo nivel y diseño contemporáneo que se integra con el entorno. Su estructura de 230 metros permite que la brisa marina y la luz dorada del Levante sean un elemento más en cada una de sus 64 plantas, creando una sensación de única que solo se experimenta cuando se vive por encima de las nubes.

El residencial cuenta con 260 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calidades según lo requiera tu proyecto de vida. / INFORMACIÓN

Interiores bañados por el sol y la exclusividad

El residencial cuenta con 260 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calidades según lo requiera tu proyecto de vida. El elemento central de cada hogar es, sin duda, la luz natural. Gracias a su arquitectura, todas las estancias están orientadas para ofrecer vistas abiertas a la costa y al ambiente de la ciudad.

Las amplias terrazas son espacios muy amplios pensados para disfrutarlos durante los 365 días del año, gracias al clima privilegiado de la zona. Aquí, el interior y el exterior se funden, permitiendo que el salón se extienda hacia el horizonte azul. Además, TM Grupo Inmobiliario ofrece opciones de personalización, asegurando que cada propietario pueda aportar su personalidad y estilo de vida a su nuevo hogar.

Un "Lifestyle" de cinco estrellas sin salir de casa

Lo que realmente eleva a la TM Tower por encima de cualquier otra promoción es su increíble oferta de amenities y zonas comunes de alto confort. El objetivo es claro: que sientas que tu casa te hace sentir como en unas vacaciones permanentes, con todas las comodiades para que tu calidad de vida pase al siguiente nivel.

Las zonas comunes, con más de 10.000 metros cuadrados de espacios dedicados a la calma y el ocio que incluyen: Sala de cine y eventos deportivos, jacuzzi, piscina climatizada, sauna, playa piscina y piscina infantil. Para adaptarse a los nuevos tiempos, el edificio incluye modernas salas de coworking, permitiendo que el talento fluya con el mar de fondo.

Pero la joya de la corona se encuentra en las alturas. En la planta 64, el Sky Bar se presenta como un espacio de ensueño. Con un Observatorio Astronómico de uso exclusivo para los residentes, es el lugar donde el cielo de Benidorm y el Mediterráneo se encuentran. Tomar un cóctel mientras se contempla el atardecer desde el punto más alto de la costa es una experiencia única.

Con un Observatorio Astronómico de uso exclusivo para los residentes, es el lugar donde el cielo de Benidorm y el Mediterráneo se encuentran. / INFORMACIÓN

Inversión y futuro en la Costa Blanca

Invertir en la TM Tower es apostar por un activo seguro en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos. Benidorm se ha consolidado como un referente de estabilidad y revalorización. Ya sea como residencia habitual, donde disfrutar de centros educativos de primer nivel, gastronomía y servicios excelentes, o como una segunda vivienda de alto nivel, este proyecto garantiza una calidad de vida inigualable.

Además, la excelente conexión con el Aeropuerto de Alicante-Elche y la red de alta velocidad (AVE) sitúan a TM Tower a pocas horas de las principales capitales europeas, facilitando la llegada de un público internacional que busca sol, playa y un hogar inigualable.

La garantía de una empresa sólida: TM Grupo Inmobiliario

Detrás de este gigante de cristal se encuentra la solvencia de TM Grupo Inmobiliario, una compañía con más de 50 años de historia liderando el sector en litoral mediterráneo. La compra de vivienda en un proyecto de esta magnitud no es solo una transacción, sino el comienzo de una nueva etapa vital respaldada por una comapñía que es sinónimo de confianza, solvencia y excelencia.

No esperes más para elevar tu vida. El Mediterráneo te espera desde una nueva perspectiva, una donde tú eres el protagonista y el horizonte es tu único límite. Visita la web de TM Grupo Inmobiliario, explora los detalles de la TM Tower y descubre cómo este concepto residencial puede elevar tu futuro.