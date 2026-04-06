Dados de alta los siete heridos por el derrumbe del techo del hotel Poseidón Palace de Benidorm

Un gran susto y siete afectados es el balance de la caída del techo de pladur en el comedor del hotel Poseidón Palace de Benidorm. Todos ellos han sido ya dados de alta, dos poco después del suceso y el último de ellos a primera hora de la noche del domingo. Aún se desconocen las causas que han motivado el desplome, pero desde la empresa aseguran que se realiza una inspección en profundidad para establecer los motivos que podían haber causado el accidente, mientras se espera el informe del arquitecto municipal.

Los clientes del establecimiento han sido trasladados a los turnos del comedor del hotel colindante, el Poseidón Centro que celebra en 2026 su 50 aniversario. Muchos de ellos han vivido la situación en directo, que resumen en un gran susto y la casualidad que en la zona de caída del techo, desde donde también se desplomó al aparato de aire acondicionado, no estuviera repleta de comensales en ese momento.

El incidente ocurrió sobre las 14:30 del domingo cuando parte del techo del comedor se vino abajo cayendo parte de él encima de los clientes que se hallaban disfrutando de su comida en el establecimiento. Como consecuencia directa, siete turistas se vieron afectados y dos de ellos- una menor de 8 años y un hombre de 78- fueron dados de alta en el mismo lugar. El resto, fueron trasladados al Hospital Marina Baixa y a la Clínica Benidorm.

Los cinco contusionados fueron dados de alta ayer en el transcurso de la tarde y el último de ellos a las 21:30, según declaraciones del director general de Hoteles Poseidón, Pere Joan Devesa, a INFORMACIÓN. Entre los afectados se dio el caso de un desvanecimiento, bien a causa de la tensión o debido a alguna patología previa, pero el hombre recuperó enseguida el conocimiento, según la empresa.

Concretar las causas

“No ha habido sangre, todo han sido contusionados”, explicaba Devesa. Mientras tanto el director especificaba que aún no se conocen las causas que han determinado el accidente. “Si en un tren AVE con toda la tecnología que tienen tardan en concretar la causas, aquí en 24 horas no podemos hacerlo”, aseveraba el empresario.

No se descarta que los techos estén afectados por su antigüedad, ya que el hotel data de los años 90, pero en todo caso la propiedad ha comenzado una inspección exhaustiva de la instalación completa de pladur. Con todo también se está a la expectativa del informe procedente del arquitecto municipal que tras el incidente acudió a realizar un estudio que detecte el motivo del desprendimiento.

El comedor ha sido cerrado temporalmente y los clientes trasladados al restaurante del hotel anexo. / INFORMACIÓN

Paralelamente, con el cierre del restaurante, los clientes del Palace han sido trasladados al comedor del edificio anexo que pertenece al Poseidón Centro que este año celebra su 50 aniversario de existencia.

Podía haber sido peor

Clientes que han vivido el suceso en persona comentaban a INFORMACIÓN que el hecho hubiera tenido trágicas consecuencias si hubiera ocurrido un día antes. Un grupo de turistas vascos que participaba en un campeonato de mus en el hotel argüía que eran unos 400 participantes muchos de los cuales habían abandonado el establecimiento por la mañana y que ocupaban casi al completo el comedor.

Hubo una gran polvareda, con gente corriendo; parecía que hubieran puesto una bomba

“Fue un momento muy tenso, nosotros llegábamos a esa hora a comer y la gente huía despavorida sin saber lo que ocurría”, relata el grupo, que asegura que uno de los compañeros de juego se vio afectado por la caída del aparato de aire acondicionado.

Un matrimonio de Ávila también sufrió el suceso muy de cerca, en las mesas contiguas. “Hubo una gran polvareda, con gente corriendo; parecía que hubieran puesto una bomba”, relatan. “Al final hubo suerte porque en la zona donde cayó el techo no estaba llena de gente”.

Una pareja murciana cuenta que estaban en la piscina cuando ocurrió el incidente. “Hubo mucha rebolica y gente muy asustada. Fue todo muy llamativo porque llegaron bomberos, policía, ambulancias y todo eso dio mucha expectación”, recalcan.

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(Noticia en elaboración)