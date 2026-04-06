Un incendio de vegetación obliga a movilizar medios aéreos en Benidorm

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan desde las 15:07 horas de este lunes en la extinción de un incendio de vegetación declarado en la calle Viena de Benidorm, en las inmediaciones del Rincón de Loix. Las llamas han podido controlarse a las 16.40.

Según fuentes del operativo, el fuego se inició como un incendio de matorrales, pero la rápida propagación de las llamas a la vegetación circundante, incluyendo pinos y otras especies arbóreas, ha obligado a reclasificarlo como incendio de vegetación forestal.

Las labores se han centrado en la extinción del fuego y, especialmente, en evitar su avance hacia otras zonas próximas, en un contexto en el que el viento podría favorecer la propagación de las llamas. Para reforzar el dispositivo y acelerar su control, se ha activado un medio aéreo.

En el operativo participan una unidad de mando de jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba forestal pesada (BFP) y una bomba nodriza pesada (BNP), junto a un sargento, un cabo y diez bomberos del parque de Benidorm. Además, se ha incorporado una unidad de bomberos forestales (UBF) y el citado medio aéreo.

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Las llamas ya están controladas y no consta que se hayan registrado daños personales.