La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda

La buena climatología y la tradición reunieron a más de 2.000 peñistas este Domingo de Pascua en el Parc de la Séquia Mare de Benidorm para celebrar un encuentro casi irrenunciable: el Día de la Mona, una jornada que se consolida como uno de los eventos más multitudinarios del calendario festero local.

Organizada por la Associació de Penyes Verge del Sofratge, en colaboración con la Concejalía de Fiestas, la celebración arrancó ya temprano, poco después de las ocho de la mañana con la participación de la mayoría de las peñas asociadas. El buen tiempo y las recientes mejoras en las instalaciones del parque contribuyeron a que los asistentes disfrutaran de un día especialmente agradable.

El Parc de la Séquia Mare, integrado en la trama urbana y de fácil acceso, ha ofrecido el entorno ideal para este tipo de encuentros, gracias a su amplitud y a los servicios adaptados para acoger a un gran número de participantes.

Monas para la multitud

Durante la jornada, los peñistas compartieron paellas, embutidos, cocas dulces y saladas y todo tipo de comida en un ambiente marcado por la convivencia y la tradición. Como colofón, la organización repartió más de 2.700 monas entre los asistentes.

El Día de la Mona ha servido además como antesala de la tradicional Acampada de les Penyes, que se celebrará los próximos 24, 25 y 26 de abril, consolidando así el intenso calendario de actividades del colectivo festero.

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El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañó a los festeros junto a la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, así como varios miembros de la Corporación Municipal. Junto a ellos también asistieron el diputado autonómico José Ramón González de Zárate, las reinas de las Festes Majors Patronals 2026, Laura Ivars y Carmen Guillem, junto a sus cortes de honor, y los presidentes de la Associació de Penyes, Diego Carrasco, y de la Comissió, Ramón Cano.