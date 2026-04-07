Aló! con Federico García Lorca y Emily Dickinson: l’Albir conecta con la literatura desde cabinas telefónicas

La playa del Racó de l’Albir se transformó el domingo de Pascua en un escenario inesperado donde la literatura se escuchó y se sintió. El Paseo de las Estrellas acogió una original instalación artística que sorprendió a residentes y visitantes: tres cabinas telefónicas inglesas convertidas en auténticos portales sonoros hacia el universo de la poesía y la palabra.

Bastaba con descolgar el teléfono para iniciar un viaje sensorial único. Al otro lado, voces de reconocidos actores y actrices recitaban versos y fragmentos de grandes autores universales, desde la intensidad de Federico García Lorca o William Shakespeare, hasta la cercanía de Gloria Fuertes, pasando por la emoción de Miguel Hernández, la profundidad de Emily Dickinson o la esencia inmortal de Don Quijote.

Voces y actores “in situ”

Entre las voces participantes destacaron Carlos Martín, Ana Fernández, Javier García Lorca, Pilar Amorós, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Marisa Lahoz, Antonio Campos, Pedro Casablanca, Gema Matarranz y Denis Rafter, quienes aportaron su interpretación única a cada texto, dotando de emoción y cercanía a esta experiencia cultural.

La actividad contó además con la presencia del actor Chema Pizarro, caracterizado como escritor, que ejerció como maestro de ceremonias, guiando al público y explicando el funcionamiento de cada cabina, lo que hizo la experiencia aún más participativa y cercana.

Una mañana diferente en l´Albir, inmersa en la experiencia literaria a través de las cabinas rojas. / INFORMACIÓN

Acercar la literatura

El concejal de Cultura de l’Alfàs del Pi, Manuel Casado, destacó la gran acogida de la iniciativa y la elevada participación. Subrayó además cómo un elemento cotidiano como una cabina telefónica puede transformarse en un vehículo de creatividad, emoción y conexión con la literatura.

La propuesta forma parte del programa “Domingos para vivir la cultura”, impulsado por el ayuntamiento dentro del proyecto “L’Alfàs 2026. Año Cultural”, con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos de forma lúdica e innovadora.

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El domingo, frente al mar, la literatura dejó de leerse para convertirse en una experiencia viva. Un encuentro entre voces, emociones y paisaje que quedará en la memoria de quienes descolgaron el teléfono y se dejaron llevar en l´Albir.