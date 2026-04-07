Benidorm lanza una herramienta digital pionera para medir y mejorar la sostenibilidad en el sector hotelero

El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un proyecto piloto innovador para impulsar la sostenibilidad del sector turístico mediante la creación del primer Cuadro de Mando Municipal de Sostenibilidad Turística. Se trata de una herramienta digital que permitirá recopilar, analizar y comparar indicadores ambientales de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

El alcalde, Toni Pérez, ha presentado los detalles de esta iniciativa, que forma parte del eje 9 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023 ‘Verde Benidorm’, financiado con fondos europeos Next Generation. En palabras del primer edil, el proyecto es “colaborativo” y está orientado a mejorar la sostenibilidad del destino, reduciendo el impacto ambiental de los hoteles y reforzando el posicionamiento de Benidorm como Destino Turístico Inteligente.

Datos de los hoteles

La iniciativa se basa en la aportación de datos por parte de los hoteles sobre consumo energético, uso del agua, generación de residuos y emisiones. Toda esta información será tratada con garantías de confidencialidad y se volcará en una plataforma digital donde cada establecimiento podrá consultar su evolución mediante paneles de control personalizados.

Gracias a esta herramienta, los hoteles podrán hacer seguimiento de sus propios indicadores, compararse con otros establecimientos similares y contar con apoyo técnico para interpretar los datos y aplicar mejoras en su gestión diaria. De este modo, se facilita la toma de decisiones basada en información objetiva y se impulsa la eficiencia tanto ambiental como operativa.

Tomar decisiones sobre el modelo

Por su parte, el Ayuntamiento podrá trabajar con datos agregados y comparativas sectoriales para evaluar el progreso global del destino en materia de sostenibilidad y orientar futuras decisiones hacia un modelo turístico más equilibrado y eficiente.

Entre los beneficios del proyecto destacan la identificación de oportunidades de ahorro energético, la mejora de la eficiencia en el uso de recursos, el fomento de la comparación entre establecimientos (benchmarking) y la preparación del sector ante futuras exigencias medioambientales, además de facilitar el acceso a certificaciones de sostenibilidad.

Colaboración público-privada

Toni Pérez ha subrayado que “el turismo del futuro será sostenible o no será”, destacando la trayectoria de Benidorm en los últimos años para consolidarse como un destino más eficiente, resiliente y respetuoso con el entorno, con impacto positivo tanto en la calidad de vida de los residentes como en la experiencia de los visitantes.

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El alcalde ha animado a los establecimientos hoteleros a sumarse a este proyecto, destacando la importancia de la colaboración público-privada en la gestión turística. Para más información y participación, los interesados pueden consultar el portal web del proyecto y acceder al formulario habilitadohttps://plansostenibilidadturisticabenidorm.com/pstd2023-actuacion-ac-9/