Colapso en Urgencias del Hospital de La Vila: los médicos denuncian ante Inspección una situación “insostenible”

El sindicato médico CESM ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las condiciones laborales que afectan a los médicos del servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa, alertando de una situación que califica de “insostenible”. Esta demanda se suma a la que interpuso la sindical de enfermería Satse y a la que contestó Trabajo otorgando un tiempo de seis meses para que la Conselleria de Sanidad revirtiera todas las deficiencias de personal en Urgencias.

Según expone la organización médica en su denuncia, el servicio arrastra una sobrecarga asistencial estructural que resulta claramente insuficiente para atender la demanda real de pacientes. Esta situación obliga de forma recurrente a los facultativos a asumir ratios muy por encima de los niveles recomendados, incrementando la presión y el desgaste profesional.

El sindicato señala que existe un déficit de personal médico de entre el 20% y el 25%, lo que repercute directamente en la carga asistencial. Esta presión se agrava especialmente durante los meses de verano, cuando el aumento de población en la comarca provoca un incremento de entre el 35% y el 40% en la demanda en Urgencias.

A este escenario “se suma el cierre de alrededor del 13% de camas o plantas hospitalarias durante el periodo estival -como ocurrió en 2025-, incluso en momentos de máxima presión asistencial, lo que contribuye a intensificar la saturación del servicio”, especifica el escrito.

Entre los aspectos denunciados, CESM destaca también el elevado riesgo psicosocial al que están sometidos los profesionales, con niveles sostenidos de fatiga, estrés y sobrecarga mental derivados de la presión continuada y la falta de refuerzos estructurales.

Uno de los portavoces de CESM lamenta que la dirección del centro “siga poniendo parches” para cubrir la falta de médicos en lugar de adoptar soluciones estructurales. Además, advierte de que el hospital ha dejado de ser una plaza atractiva para los profesionales tras la retirada de la consideración de puesto de difícil cobertura, lo que implicaba un complemento retributivo adicional.

Espera de 10 horas

Además el sindicato advierte en su denuncia que el cierre de camas en periodos de alta demanda provoca un colapso sostenido en Urgencias, con tiempos de espera que, según medios locales, superan las 10 horas en los momentos más críticos, situando la actividad por encima de los límites recomendados de seguridad clínica y laboral.

Desde CESM insisten en que esta situación pone en riesgo tanto la salud física y mental de los profesionales como la seguridad de los pacientes. Por ello, han solicitado la intervención urgente de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos.

Finalmente, el sindicato reclama a la dirección del centro y a la Conselleria de Sanidad la adopción inmediata de medidas estructurales que permitan revertir el deterioro del servicio, subrayando que no puede existir una sanidad pública de calidad sin profesionales adecuadamente protegidos.

Según el Satse, la Conselleria de Sanidad ha alegado para tener más tiempo en implementar los cambios en Urgencias

La denuncia de los médicos se suma al reciente requerimiento de la Inspección tras la queja del sindicato de Enfermería Satse, que obliga a Sanidad a reforzar plantilla ante el déficit estructural y el alto riesgo psicosocial.

En esa resolución, la Inspección concluyó que la administración no ha aplicado las medidas obligatorias derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales (ERPS) de 2024, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Por ello, exigía a la Conselleria implementar todas las medidas pendientes -entre ellas el ajuste real de plantilla- en un plazo máximo de seis meses.

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Según Satse, Sanidad habría alegado a esa exigencia pidiendo margen de tiempo para aplicar los cambios de funcionamiento en el servicio de Urgencias aunque desde la central vuelven a insistir en declaraciones a INFORMACIÓN que “la orden de Trabajo es clara y señala que aparte de los nuevos protocolos de funcionamiento del servicio, hay que aumentar la plantilla”.