El informe técnico municipal descarta daños estructurales en el techo del Poseidón Palace de Benidorm que se desplomó el domingo

El techo del hotel Poseidón Palace no presenta anomalías estructurales, según la conclusión del informe técnico del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Benidorm tras realizar un estudio inmediato y un análisis posterior al desplome del techado del comedor que causó el pasado domingo un total de siete heridos, todos ellos dados de alta en la misma jornada del incidente. El mismo informe apunta a un problema con el anclaje de la placa de escayola, según las primeras resoluciones, lo que habría ocasionado su derrumbamiento.

El informe se ha emitido a menos de 48 horas tras producirse el incidente en el hotel, un suceso que se originó sobre las 14:30 horas del pasado domingo en el comedor y que afectó a siete personas. Dos de los turistas, una niña de 8 años y un adulto de 78 fueron atendidas en el establecimiento, mientras que las otras cinco fueron enviadas a la clínica Benidorm y al Hospital Marina Baixa que las dieron de alta a lo largo de la misma jornada.

Examen pormenorizado

El director general de Hoteles Poseidón, Pere Joan Devesa, aseguraba mientras se esperaba el informe técnico que la empresa estaba revisando en profundidad toda la estructura para completar un examen pormenorizado. El arquitecto municipal que se presentó en el hotel tras ocurrir los hechos procedió a la apertura de un expediente para detallar la causa del desplome que podía deberse a un fallo estructural, humedad o falta de mantenimiento.

Finalmente y aunque ya queda descartado cualquier peligro inminente al no estar afectada la estructura del edificio y con la emisión del dictamen concluyente, los clientes del establecimiento han sido trasladados durante estas jornadas a los turnos del comedor del hotel colindante, el Poseidón Centro, que celebra en 2026 su 50 aniversario.

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Muchos de ellos vivieron un momento de tensión e incertidumbre en directo, que resumían en un gran susto y destacaban la buena suerte y la casualidad de que la zona donde cayó el techo -desde donde también se precipitó un aparato de aire acondicionado -no estuviera repleta de comensales en ese momento.