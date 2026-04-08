Un nuevo contrato para que las fuentes de Benidorm luzcan mejor y consuman menos

Benidorm quiere darles un impulso a las fuentes que se diseminan por el municipio dotarles de un menor consumo hídrico. Para ello, el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un nuevo contrato dirigido al mantenimiento de estos elementos urbanos, con una novedad destacada: la incorporación de la fuente de la plaza de Neptuno.

El servicio, que agrupará todas las fuentes en un único lote, busca simplificar la gestión y ganar eficiencia. En total, el contrato abarcará una decena de ubicaciones repartidas por la ciudad, desde la glorieta de la AP-7 hasta el parque de Elche o la Séquia Mare.

El presupuesto anual asciende a 192.594,16 euros e incluye la conservación integral de todas las fuentes contempladas. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha señalado que este nuevo contrato persigue un doble objetivo: “lograr un ahorro económico y energético, así como reducir el consumo de agua”.

De esta manera, el pliego incorpora mejoras técnicas como nuevos sistemas eléctricos y de iluminación con tecnología LED, que permitirán disminuir el consumo energético. En paralelo, se fomentará un uso más eficiente del agua, manteniéndola el mayor tiempo posible en las cubetas y limitando su reposición a las pérdidas por evaporación.

Prevención de algas y control

La empresa adjudicataria deberá garantizar que el agua de las fuentes se mantenga en condiciones óptimas de limpieza y transparencia, mediante tratamientos y tareas de mantenimiento continuas. Entre sus funciones también se incluye la prevención de algas, microorganismos y larvas, así como el control de incrustaciones calcáreas.

Mantenimiento

El contrato establece controles periódicos de calidad del agua: los parámetros físico-químicos se revisarán semanalmente, mientras que los microbiológicos, como la legionella, se analizarán mensualmente. Asimismo, se realizarán revisiones trimestrales de las instalaciones y mantenimientos específicos con distintas periodicidades para garantizar el correcto funcionamiento de todos los elementos.

Noticias relacionadas

Según ha destacado el edil, este contrato “contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad y a reforzar la sensación de frescura en estos espacios urbanos”, consolidando el papel de las fuentes ornamentales como elemento clave del paisaje urbano de Benidorm.