El PSPV acusa al PP de “engordar” la sanidad privada a costa de la pública, como ocurre en el Hospital de La Vila

La crisis en el Hospital de La Vila no cesa. Esta vez son las críticas de las diputadas autonómicas socialistas Mayte García y Yaissel Sánchez, las que se suman a describir una situación que califican de “empeoramiento” en el último año, con un “colapso sistemático”, tal como han denunciado a las puertas del centro sanitario comarcal. Las políticas han mantenido una reunión con representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, para conocer de primera mano las carencias y las previsiones.

La portavoz adjunta del PSPV en las Cortes Valencianas, Mayte García, ha recordado que hace más de un año ya trasladó esta problemática a las Cortes Valencianas mediante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller de Sanidad, en la que se anunciaba la puesta en marcha de un plan de choque que, según sostiene, no ha dado resultados.

“Las circunstancias han empeorado”, ha señalado, insistiendo en que el deterioro del servicio ya no es solo una queja de los usuarios, sino que ha derivado en denuncias formales por parte de sindicatos médicos y de enfermería ante la Inspección de Trabajo.

En esta línea, la dirigente socialista ha subrayado que el colapso en el servicio de Urgencias afecta tanto a pacientes como a profesionales, y ha reclamado la adopción de medidas urgentes para aliviar la presión asistencial y garantizar condiciones adecuadas de trabajo.

Opacidad en la gestión

Por su parte, Yaissel Sánchez, portavoz de Sanidad en el grupo parlamentario socialista, ha criticado la gestión del Consell del Partido Popular en materia sanitaria, acusándolo de favorecer el crecimiento del sistema privado en detrimento de la sanidad pública. Según ha explicado, existe una proliferación de empresas y contratos vinculados a la asistencia sanitaria externalizada, lo que a su juicio dificulta el seguimiento del gasto y genera opacidad en la gestión de los recursos públicos.

Falta de especialistas

Sánchez ha denunciado además que, mientras aumentan las partidas destinadas a conciertos con la sanidad privada, los hospitales públicos continúan arrastrando déficits estructurales de personal, con falta de especialistas, médicos y personal de enfermería en distintos turnos.

Las representantes socialistas han reafirmado su defensa del modelo de sanidad pública universal y han asegurado que continuarán fiscalizando la gestión de los recursos sanitarios para evitar, según señalan, una progresiva degradación del sistema público.

Denuncias de médicos y enfermería

Estas denuncias se suman a las ya publicadas por el diario INFORMACIÓN, en las que los sindicatos CESM y Satse alertaban también sobre la situación de saturación en el Hospital de La Vila. El sindicato estimaba, en una denuncia interpuesta en la Inspección de Trabajo, que el déficit de personal médico ronda entre el 20 % y el 25 %, lo que repercute directamente en la carga asistencial.

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Y precisaban en la misma demanda que la situación se intensifica en los meses de verano, cuando el incremento de población en la comarca eleva la demanda en Urgencias entre un 35 % y un 40 %. A ello se añade el cierre estival de aproximadamente el 13 % de las camas o plantas hospitalarias, lo que agrava aún más la presión sobre el sistema sanitario.