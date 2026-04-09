Buscan a un hombre desaparecido en Benidorm desde el 26 de enero

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas de España solicita colaboración ciudadana para localizar a José Manuel G. C., desaparecido desde el pasado 26 de enero de 2026 en la provincia de Alicante.

El hombre, que tenía 37 años en el momento de su desaparición, fue visto por última vez en el entorno de Benidorm, aunque también se sitúa su desaparición en La Vila Joiosa. Actualmente tendría 38 años.

Según la información facilitada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), mide 1,70 metros, pesa 65 kilos y tiene constitución delgada, pelo negro, corto y liso, y ojos marrones. En el momento de su desaparición vestía abrigo negro, chándal morado y zapatillas deportivas blancas.

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Las autoridades piden la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero. En caso de disponer de algún dato, se puede contactar con la Guardia Civil en el teléfono 062. También se puede comunicar cualquier pista a través del canal oficial del CNDES.