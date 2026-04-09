La OMIC de Benidorm estrena sede en los antiguos juzgados de la avenida Beniardá
El servicio de consumo se traslada a unas instalaciones que también acogen la extensión administrativa de Foietes-Colonia Madrid
A partir de este viernes, 10 de abril, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Benidorm prestará servicio en su nueva ubicación, en la avenida Beniardá número 12, en los locales de los antiguos juzgados. Así lo ha anunciado la concejala de Consumo, Mónica Gómez, quien ha señalado que en estas mismas instalaciones ya funciona desde hace algo más de dos meses la extensión administrativa del barrio de Foietes-Colonia Madrid.
La edil ha destacado que el traslado permitirá a la OMIC disponer de un espacio más amplio y adecuado para atender a la ciudadanía que requiera asesoramiento o asistencia en materia de consumo.
Servicio gratuito
Y ha recordado que el servicio es gratuito y se encarga de informar y orientar a los usuarios sobre sus derechos, además de mediar en conflictos entre consumidores y empresas de bienes, servicios o suministros. En caso de no alcanzarse un acuerdo, las reclamaciones se trasladan a la Junta Arbitral de Consumo.
Además de la OMIC y la extensión administrativa ya operativa, el ayuntamiento prevé incorporar progresivamente otros servicios públicos en esta nueva sede municipal, así como la futura instalación de la oficina del PROP, en el marco del acuerdo de cesión de estos espacios por parte de la Generalitat en mayo de 2025.
Estos locales, que permanecieron sin uso durante años tras el traslado de los juzgados al nuevo Palacio de Justicia, cuentan con una superficie aproximada de 1.250 metros cuadrados y permitirán concentrar distintos servicios de atención ciudadana en un mismo enclave.
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