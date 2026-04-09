PSOE y PP chocan por el retraso de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo de Benidorm

La segunda fase de la renovación de la avenida del Mediterráneo en Benidorm vuelve a situarse en el centro del debate político tras el cruce de declaraciones entre el Grupo Municipal Socialista y el equipo de gobierno del PP, que discrepan sobre el grado de avance y los plazos del proyecto. Ya hace nueve años que la primera fase de la vía fue transformada desde su inicio hasta el cruce con la avenida Europa y que se convirtió en proyecto emblemático, al igual que esta segunda ejecución cuyo retraso denuncia el PSOE.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha denunciado un “bloqueo” y un “retraso sistemático” en una actuación que ha calificado como uno de los proyectos “estrella” del alcalde Toni Pérez. En este sentido, ha recordado que el propio alcalde anunció públicamente durante la pasada campaña electoral el impulso de esta segunda fase, así como su intención de avanzar en 2024 con la redacción del proyecto, una previsión que, según el PSOE, no se ha materializado en la licitación del contrato.

Avenida dividida en dos

Castillo ha señalado que, pese a los anuncios realizados en los últimos meses sobre la redacción de los pliegos, el proyecto sigue sin salir a contratación, lo que a su juicio mantiene a vecinos y comerciantes en una situación de “abandono” y con la avenida dividida entre un tramo ya renovado y otro pendiente de modernización desde hace años.

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal, Lourdes Caselles, ha defendido que el proyecto “avanza adecuadamente” y conforme a los tiempos que marcan los procedimientos administrativos y los técnicos municipales. Según ha explicado, los pliegos de condiciones para licitar la redacción del proyecto ya están finalizados y se encuentran en fase de revisión en el área de Ingeniería para incorporar los últimos ajustes antes de su aprobación definitiva.

Criterios técnicos, y no políticos

Caselles ha rechazado las críticas del PSOE, al que acusa de intentar “alarmar” y de generar una imagen de bloqueo que no se corresponde con la realidad. Además, ha insistido en que los plazos de la administración vienen condicionados por la normativa y los trámites técnicos, y no por criterios políticos.

La portavoz popular también ha reivindicado que el actual equipo de gobierno fue el que ejecutó la primera fase de la avenida del Mediterráneo hasta la avenida Europa y ha subrayado que, en paralelo a la preparación de esta segunda fase, se han llevado a cabo diversos estudios previos, incluyendo análisis del subsuelo y mejoras en infraestructuras de la zona.

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En este contexto, el gobierno local mantiene que el objetivo es poder disponer del proyecto dentro del presente mandato 2023-2027, mientras la oposición insiste en que los retrasos acumulados evidencian una falta de planificación y ejecución en una de las principales arterias urbanas de la ciudad.