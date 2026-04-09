Si quieres luchar, jugar al rol o al “crokinole”, l´Alfàs es tu destino en mayo

A partir de hoy, ya se pueden reservar las entradas para asistir al III L’Alfàs Lúdic Fest, que se celebrará el próximo 2 de mayo en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Este evento, organizado por la Concejalía de Juventud en colaboración con la Asociación Dragón de Altea, se consolida como una cita destacada para quienes disfrutan del ocio creativo, los juegos de mesa y las actividades en grupo. Solo el pasado año la participación llegó a las 1.500 personas en una actividad que cada año suma más adeptos.

Durante toda la jornada, el público tendrá acceso a más de 200 juegos de mesa, incluyendo novedades y títulos destacados de algunas de las principales editoriales del país. La propuesta está pensada tanto para personas con experiencia como para quienes quieran iniciarse en este tipo de ocio.

Open de Crokinole

Uno de los principales atractivos será el Open de la Comunitat Valenciana de Crokinole, que se disputará en formato individual y por parejas. Se trata de una de las competiciones más relevantes a nivel nacional, que en anteriores ediciones ha reunido a jugadores destacados. Además, se celebrarán torneos de distintos juegos como “Catan”, “Quita esa mano”, “Simbiosis”, “Heat”, “Mosquito” o “Fantasy Race”, junto con sorteos de juegos que se realizarán cada hora.

Combates y autores

El festival también incluirá actividades complementarias pensadas para ampliar la experiencia. Entre ellas, destacan los talleres temáticos de Harry Potter, con un coste simbólico de 2 euros, en los que los participantes podrán crear distintos objetos. Asimismo, habrá un espacio de dibujo y coloreado para los más pequeños, así como partidas de rol, sesiones de “Blood on the Clocktower”, exhibiciones de “softcombat” y encuentros con autores.

L’Alfàs Lúdic Fest se presenta, además, como un espacio de encuentro donde compartir aficiones, descubrir nuevos juegos y disfrutar del tiempo libre en un ambiente participativo. La pasada edición reunió a cerca de 1.500 personas, y la organización espera superar esa cifra este año.

Horarios y reservas

El evento se celebrará en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas, y está dirigido a público de todas las edades. La entrada es gratuita, aunque es necesario realizar una inscripción previa para controlar el aforo.

Las reservas pueden realizarse a través del siguiente enlace:

https://entradium.com/events/alfas-ludic-fest-las-alf

Noticias relacionadas

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil de l’Alfàs, ubicado en la Casa de Cultura, o contactar a través de los teléfonos 610 205 329 / 965 887 435 o del correo electrónico juventud@lalfas.com.