Benidorm resuelve el fallido contrato de la plaza de toros con una indemnización y lleva al pleno la nueva licitación

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la resolución del contrato de redacción del proyecto de la plaza de toros tras replantear la actuación- según se cita en documentación oficial- en un proceso que culminará con la aprobación en pleno, el próximo 13 de abril, de una nueva licitación que incluirá el diseño y ejecución del proyecto. El anterior proyecto fallido supuso un coste de 374.000 euros a lo que se sumó la pérdida de financiación de cerca de cinco millones de euros de fondos europeos por no haber resuelto los correspondientes trámites en plazo.

El consistorio ha iniciado el proceso para resolver el contrato del actual proyecto de la plaza de toros, y encarar una nueva etapa, con la previsión de llevar al pleno del 13 de abril la licitación de un proyecto que incluirá tanto su redacción como la ejecución de las obras.

Imposible ejecución

Según la documentación presentada en la junta de gobierno, la extinción de la anterior contrata se adopta tras los informes técnicos y jurídicos que concluyen que resulta de imposible ejecución en los términos inicialmente previstos. Se trata del primer plan que se lanzó bajo el auspicio de la Edusi y que formulaba una plaza de toros multicultural, un grandioso conglomerado que iría financiado con fondos europeos con casi cinco millones de fondos económicos.

Esta ayuda se perdió finalmente debido a los retrasos en su tramitación y ejecución, que impidieron cumplir los plazos exigidos por la Unión Europea, lo que obligó al ayuntamiento a replantear la actuación y buscar nuevas vías de financiación.

Indemnización de 5.620 euros

La resolución del contrato supone dejar sin efecto un proyecto cuya redacción implicó una inversión de 374.000 euros, a la que se añade una indemnización de algo más de 5.620 euros al adjudicatario, según consta en la propuesta del expediente aportado por la Concejalía de Hacienda a la junta de gobierno.

Según el informe del arquitecto municipal, la resolución se fundamenta en una modificación sustancial del objeto del contrato tras la redefinición de las necesidades municipales.

El nuevo planteamiento responde a un cambio en el modelo de actuación, vinculado al proyecto “Benidorm Open Arena” dentro de los fondos europeos del Plan EDIL, que reduce el alcance inicial y elimina algunos de los usos previstos anteriormente, como la biblioteca o el espacio multicultural e interreligioso.

Y esta es la propuesta que el gobierno municipal lleva al pleno del próximo 13 de abril, un nuevo expediente de licitación para la redacción y ejecución del proyecto actualizado, adaptado a otro modelo y a las condiciones de financiación vigentes.

“Benidorm Open Arena”

El replanteamiento de la construcción denominada “Benidorm Open Arena” parte de una consideración diversa y se desarrollará bajo el Plan EDIL con un presupuesto menor total estimado en 10.703.023 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 6,4 millones provienen de una subvención europea (fondos FEDER), mientras que el resto deberá asumirlo el Ayuntamiento.

La versión de la plaza de toros que se presenta la semana que viene a pleno es distinta a la previa, con un equipamiento conjunto de menores dimensiones que contempla tres grandes líneas de actuación: la rehabilitación de la plaza de toros como espacio multifuncional (‘Arena Live’), la creación de un centro joven (‘Arena Joven’) y la regeneración del entorno urbano para mejorar la conectividad entre barrios (‘Arena Encuentro’).

El alcalde Toni Pérez ha venido señalando que se trata de un proyecto ambicioso que busca dotar a la ciudad de nuevos espacios para la cultura, el conocimiento y la convivencia, además de mejorar la conexión entre zonas como Els Tolls y Foietes-Colonia Madrid.

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Dada la complejidad técnica de la intervención, el ayuntamiento ha optado por licitar conjuntamente la redacción del proyecto y su ejecución, una fórmula contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público y que, según el equipo de gobierno, permitirá adaptar el diseño a las condiciones reales de la infraestructura y reducir riesgos durante la obra.