Lolita Flores y su ‘Poncia’ llegan al Teatre Auditori La Vila Joiosa
La obra se adentra en el universo de La casa de Bernarda Alba desde el punto de vista de la criada
Lolita Flores está de gira con la obra ‘Poncia’, que llegará al Teatre Auditori La Vila Joiosa el próximo viernes 24 de abril a las 19.30 horas. Esta producción de Pentación Espectáculos y el Teatro Español profundiza en el universo de Federico García Lorca desde una perspectiva distinta.
Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Teatre y en la web www.vivaticket.com
La casa de Bernarda Alba
Escrita y dirigida por Luis Luque, la obra propone una nueva mirada a la casa de Bernarda Alba desde las intervenciones de la criada.
A diferencia de la estructura cronológica de la obra original, ‘Poncia’ sitúa al espectador en el shock posterior al suicidio de Adela. En medio de una tormenta de niebla y un silencio sepulcral, Poncia ajusta cuentas con los habitantes de la casa, entablando diálogos con fantasmas y sombras. A través de su voz, maltratada y callada durante años, se iluminan los rincones más oscuros de la trama lorquiana, reivindicando la necesidad de amarnos en libertad.
En ‘Poncia’, Lolita Flores asume el reto de dar voz a un personaje que, históricamente, fue un deseo profesional de su madre, Lola Flores, cerrando así un círculo emocional y artístico de gran significado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante
- Patrimonio eliminó la responsabilidad del Ayuntamiento en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó