Lolita Flores y su ‘Poncia’ llegan al Teatre Auditori La Vila Joiosa

Lolita Flores está de gira con la obra ‘Poncia’, que llegará al Teatre Auditori La Vila Joiosa el próximo viernes 24 de abril a las 19.30 horas. Esta producción de Pentación Espectáculos y el Teatro Español profundiza en el universo de Federico García Lorca desde una perspectiva distinta.

Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Teatre y en la web www.vivaticket.com

La casa de Bernarda Alba

Escrita y dirigida por Luis Luque, la obra propone una nueva mirada a la casa de Bernarda Alba desde las intervenciones de la criada.

Lolita Flores es "Poncia" en un texto basado en la obra de García Lorca / información

A diferencia de la estructura cronológica de la obra original, ‘Poncia’ sitúa al espectador en el shock posterior al suicidio de Adela. En medio de una tormenta de niebla y un silencio sepulcral, Poncia ajusta cuentas con los habitantes de la casa, entablando diálogos con fantasmas y sombras. A través de su voz, maltratada y callada durante años, se iluminan los rincones más oscuros de la trama lorquiana, reivindicando la necesidad de amarnos en libertad.

Noticias relacionadas

En ‘Poncia’, Lolita Flores asume el reto de dar voz a un personaje que, históricamente, fue un deseo profesional de su madre, Lola Flores, cerrando así un círculo emocional y artístico de gran significado.