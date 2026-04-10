Una semana para recargar tu coche eléctrico gratis en Benidorm
Tres aparcamientos de la ciudad ofrecerán a los conductores este servicio sin coste
Los conductores de vehículos eléctricos tendrán recargas gratuitas en tres parkings de Benidorm durante una semana. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Benidorm y Telpark, la empresa que gestiona los aparcamientos públicos del Plan Futura 2000.
El objetivo es impulsar el uso de este tipo de vehículos entre el 11 y el 17 de mayo, cuando recargar el coche en los estacionamientos de Tomás Ortuño, Rincón de Loix y Mercado Municipal será gratuito. Los usuarios podrán hacer uso sin coste de 15 puntos de recarga semirrápida de hasta 22 kW.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán hacer la recarga a través de la app Telmark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y gestionar el proceso de forma digital y sencilla.
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