Santa Marta cumple 40 años: un hogar que ha marcado generaciones en La Vila

La Residencia Santa Marta celebra en 2026 su 40 aniversario, una fecha marcada en el calendario y en el corazón de la ciudadanía de La Vila porque pone en valor cuatro décadas de atención, dedicación y compromiso con las personas mayores del municipio.

La presentación de esta efeméride ha tenido lugar en los jardines del Centro Municipal de Asistencia Santa Marta, con la participación de representantes institucionales, profesionales, usuarios y familiares. El acto ha dado el pistoletazo de salida para conocer un amplio programa de actividades diseñado para conmemorar la trayectoria del centro y fortalecer su conexión con la ciudadanía.

Uno de los grandes hitos de este aniversario es la nueva imagen corporativa, creada por María Server. El rediseño se inspira en la figura de Santa Marta, patrona del municipio, representada a través de un medallón simbólico que conecta generaciones. La nueva identidad visual apuesta por colores tierra, como el granate, que aportan calidez, cercanía y reflejan los valores esenciales del centro: amor, respeto y compromiso.

La programación conmemorativa se extenderá a lo largo de todo el año e incluye propuestas abiertas a toda la ciudadanía. El calendario arrancará el 16 de abril con una misa aniversario en el Centro de Día. Entre los actos más destacados se encuentran la mesa redonda “Pasado, Presente y Futuro de la Residencia Santa Marta”, talleres intergeneracionales con escolares de La Vila Joiosa, jornadas de puertas abiertas con exposición fotográfica histórica y merienda tradicional, así como una verbena solidaria en los jardines del centro.

“El Cor de la memòria”

El broche final llegará el 23 de octubre con una gran gala en el Teatro Auditorio, que incluirá un homenaje a los presidentes de la institución y la actuación cultural “El Cor de la memòria”, procedente de Alcoy.

Tal y como ha destacado la directora, Cristina Vaquero, este aniversario tiene un doble propósito: “reconocer la trayectoria del centro desde su inauguración el 13 de abril de 1986 y reforzar el vínculo con usuarios, familias, profesionales y todo el municipio que lo hizo posible”.

Además de la celebración, este aniversario refleja la evolución constante de la Residencia Santa Marta. En los últimos años se han impulsado importantes mejoras como la renovación de la flota de vehículos, la actualización de las condiciones laborales del personal, la gestión de la transición organizativa del centro y el desarrollo de un proyecto de rehabilitación de sus instalaciones, con el objetivo de seguir garantizando la mejor atención.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha mencionado la importancia de esta conmemoración, destacando que la Residencia Santa Marta es “un centro municipal referente y uno de los pocos de estas características en la Comunidad Valenciana”. Asimismo, ha puesto de relieve el reconocimiento y el cariño que recibe por parte de todo el municipio por lo que se espera una alta participación de la mayor parte de la ciudadanía.

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Zaragoza ha incidido en que este aniversario simboliza la renovación del compromiso institucional con el centro, recordando que “la Residencia Santa Marta ha sido durante 40 años el hogar de quienes nos lo han dado todo”.