Altea celebra la III Feria de Asociaciones con 29 entidades y más de 5.000 representados

Altea acogerá el próximo sábado 18 de abril la III Feria de Asociaciones, una iniciativa que se consolida como uno de los principales espacios de visibilización del tejido asociativo local. El evento se celebrará en la plaza del Ayuntamiento (plaza José María Planelles) en horario de 10:00 a 14:00 horas, y contará con la participación de 29 asociaciones locales y comarcales.

La Feria reunirá entidades de carácter cultural, social, económico, deportivo y vecinal, ofreciendo una muestra plural y representativa de la vida asociativa alteana. A lo largo de la mañana, cada asociación dispondrá de su propio espacio expositivo, desde el que dará a conocer su actividad, proyectos y líneas de trabajo, en un formato abierto y accesible para toda la ciudadanía.

El tejido asociativo de Altea constituye uno de los pilares fundamentales de la vida local / .

Además de la presencia continuada en los stands, la programación incluirá actividades dinamizadoras durante toda la jornada, como conciertos, exhibiciones y cuentacuentos, configurando una propuesta viva y participativa pensada para todos los públicos. Esta combinación permitirá tanto la difusión directa de las entidades como la generación de un ambiente activo y atractivo en el centro del municipio.

Desde la organización se quiere destacar que no se trata de una feria recaudatoria, sino de un espacio de encuentro, intercambio y proyección del trabajo asociativo. El objetivo principal es dar visibilidad a la labor que desarrollan las entidades a lo largo de todo el año, así como facilitar el contacto directo con la ciudadanía y fomentar nuevas incorporaciones.

El objetivo principal de esta jornada es dar visibilidad a la labor que desarrollan las entidades a lo largo de todo el año / .

El tejido asociativo de Altea constituye uno de los pilares fundamentales de la vida local. Las asociaciones canalizan una parte significativa de la actividad cultural, deportiva y social del municipio, al tiempo que generan espacios de participación, cohesión y convivencia. En este sentido, la Feria se plantea como una herramienta para fortalecer esa red, reforzar las relaciones entre entidades y promover el trabajo colaborativo.

Asimismo, la iniciativa se enmarca en las políticas municipales orientadas a impulsar la participación ciudadana y a facilitar la labor de las asociaciones, reconociendo su papel como agentes activos en la construcción de comunidad.

Con esta tercera edición, Altea reafirma su compromiso con un modelo de municipio participativo / .

Con esta tercera edición, Altea reafirma su compromiso con un modelo de municipio participativo, en el que la implicación de la ciudadanía y la fuerza de lo colectivo se convierten en elementos clave para el desarrollo social. La Feria de Asociaciones se presenta, así, como una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de las entidades y poner en valor una realidad a menudo discreta pero esencial: la del voluntariado y la organización colectiva.

PROGRAMA / .

La jornada está abierta a toda la población e invita a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse a la plaza José María Planelles para descubrir, de primera mano, la diversidad y el dinamismo del movimiento asociativo alteano.